A pocos días de las Elecciones, los candidatos presidenciales realizan sus cierres de campaña este jueves 9 de abril en diferentes regiones del país.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, tiene programado realizar su cierre de campaña en la avenida de la Peruanidad, ubicada en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María, mientras que Carlos Álvarez de País para Todos realizará su cierre en Lurigancho-Chosica.

En tanto, Marisol Pérez Tello de Primero la Gente tendrá su cierre de campaña en la avenida Próceres de la Independencia en el distrito de San Juan de Lurigancho. En este mismo distrito, Wolfgang Grozo de Integridad Democrática realizará sus actividades de cierre en el Estadio 49 de Caja de Agua.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular realizará el cierre de sus actividades de campaña en la avenida Prolongación Velasco Alvarado en Villa El Salvador, mientras que Alfonso López Chau de Ahora Nación lo realizará en la plaza 2 de mayo en el centro de Lima.

Por otro lado, José Luna de Podemos Perú realizará su cierre de campaña en la avenida Carlos Izaguirre en el distrito de Los Olivos, mientras que Enrique Valderrama del Partido Aprista lo realizará en el óvalo de la avenida Venezuela en el distrito de Breña.

Cierres en regiones

En las regiones del país también se realizará cierres de campaña. César Acuña de Alianza para el Progreso lo realizará en el coliseo Gran Chimú en la ciudad de Trujillo, mientras que Mesías Guevara del Partido Morado lo hará en centro poblado Mina de Oro el distrito de Sunampe, en la ciudad de Chincha.