Elecciones 2026: Candidatos alistan cierres de campaña electoral el 8 y 9 de abril. Foto: Imagen realizada con Gemini
Elecciones 2026: Candidatos alistan cierres de campaña electoral el 8 y 9 de abril. Foto: Imagen realizada con Gemini
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Redacción Gestión
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antes de que comience el periodo de silencio electoral.

Entre los candidatos que ya tienen programado su cierre,

Sin embargo, el jueves 9 concentrará la mayor cantidad de cierres. Keiko Fujimori, hará su clausura en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

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Ese mismo día, Carlos Álvarez, de País Para Todos, se reunirá con su militancia en San Juan de Lurigancho, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, convocará a sus simpatizantes en el Cercado de Lima. Por otro lado, César Acuña, de Alianza para el Progreso, cerrará su campaña en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

Asimismo,

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Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno, informó que su clausura será el 9 de abril, aunque todavía no ha precisado el lugar donde se realizará. Sin embargo, previo al cierre, la Municipalidad Provincial de Arequipa impidió que se termine de armar el estrado para el mitin del candidato presidencial, debido a que la instalación de la estructura no contaba con la autorización municipal correspondiente.

En tanto, Wolfgang Grozo, de Integridad y Desarrollo, evaluaba la posibilidad de hacer su actividad en San Juan de Lurigancho o en Villa El Salvador, manteniendo como fecha el jueves 9. También José Luna, candidato de Podemos Perú, convocará a sus seguidores en San Juan de Lurigancho el mismo día.

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Finalmente, Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, ya realizó su cierre de campaña en Puno pero, hasta el momento, no se ha confirmado si tendrá un evento adicional en Lima.

Elecciones Perú. | Foto: Andina
Elecciones Perú. | Foto: Andina

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