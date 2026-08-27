El mercado de tortas mueve aproximadamente S/1,400 millones al año en Perú y registra un crecimiento anual de entre 10% y 12%. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Un antojo por la tarde, el cumpleaños de un familiar o de un compañero de trabajo. Los motivos sobran para compartir un postre dulce. Para las familias peruanas e incluso para las empresas, cuando llega la hora de celebrar un cumpleaños, un logro o cualquier ocasión especial, hay un protagonista que no puede faltar: la torta. Sin embargo, poco se conoce sobre el mercado de estas preparaciones, altamente fragmentado por la gran cantidad de opciones disponibles y por la diversidad de precios. ¿Hay oportunidades de negocio en el mercado de tortas? ¿Y cuáles son las empresas que están en el top of mind del consumidor peruano?

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