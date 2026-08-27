De acuerdo con una investigación realizada por Flanqueo, el mercado peruano de tortas se encuentra en una etapa de madurez en Lima, mientras que en las principales ciudades del interior del país todavía mantiene una dinámica de crecimiento.

Javier Quiñones, gerente general de Flanqueo, proyectó que el mercado alcanzaría alrededor de 22 millones de unidades en 2026.

En términos de valor, este sector gastronómico mueve aproximadamente S/1,400 millones al año en Perú y registra un crecimiento anual de entre 10% y 12% .

“Un detalle interesante es que en los últimos cinco años este rubro ha venido creciendo. En 2022, facturaba cerca de S/900 millones al año y hoy está por S/1,400 millones, un crecimiento casi del 50%”, comentó a Gestión.

Tal repunte fue producto, en opinión del experto, de la explosión de algunas cadenas y, especialmente, por el incremento de la digitalización de las marcas y la apertura de nuevas tiendas.

Las tortas de entre S/50 y S/90 concentran el 45% del mercado, seguidas por las opciones de menos de S/50, que representan el 30%. Foto: María Almenara.

Las marcas en el “top of mind” de tortas en Lima y los segmentos por precio

Más allá de cuánto genera económicamente el mercado de tortas, Flanqueo identificó cuáles son las marcas que ocupan el top of mind del consumidor, es decir, aquellas con mayor nivel de recordación en Lima, en los NSE A, B y C. Este indicador, sin embargo, no debe confundirse con participación de mercado, aclaró.

La razón está en la alta fragmentación de este negocio: se estima que existe alrededor de 10,000 panaderías y pastelerías en el país. En ese sentido, inclusive la marca líder tendría una participación inferior al 10% .

¿Quién lidera el top of mind? María Almenara encabeza el ranking, con un 76% de recordación entre los consumidores encuestados, considerando respuestas múltiples. A esa cadena, le siguen Tortas Vlady, con 71%, y Tortas Gaby, con 67%. En el cuarto lugar, se ubica Dolce Capriccio, con 50%. El listado también incluye a Patty Pastelería, Rovegno, El Buen Gusto, Sienna Bakery y Mariaté.

En tanto, el análisis de Flanqueo también permite observar cómo se distribuye la participación del mercado según el precio de las tortas. Así, el segmento medio, con productos entre S/50 y S/90, concentra la mayor participación, con 45%. A esa categoría, le sigue el segmento económico, con tortas de menos de S/50, que representa el 30% del mercado. En menor medida aparece el segmento premium, con precios de entre S/100 y S/190, mientras que el segmento lujo, con productos de más de S/190, concentra el 5%.

En tal escenario, ¿dónde está la oportunidad para los emprendedores? Para el gerente de Flanqueo, la fragmentación del mercado abre espacio para nuevos actores, especialmente a través de la especialización.

“Cuando hay un líder definido y los segmentos están entre estos cuatro, entrar al nivel medio y económico es más difícil porque requiere volumen. En cambio, las oportunidades para marcas nuevas normalmente están entrando al sector premium , con mayor ticket medio y mayor precio. No necesitan una gran cadena: necesitan un local importante, venden y se van posicionando en el mercado”, anotó.

Dicha oportunidad también se extiende al segmento lujo, donde la personalización adquiere relevancia. Este comportamiento también está relacionado con el momento en que se realiza la compra. Según el análisis, 70% de las compras son planificadas, mientras que el 30% se realiza el mismo día. Esta diferencia, destacó el experto, marca una oportunidad clara para los segmentos premium y lujo.

Así, mientras la compra inmediata se concentra en los segmentos económico y medio, la compra planificada abre espacio para nuevas propuestas.

El segmento premium representa una oportunidad para nuevas marcas, especialmente por las compras planificadas, que representan el 70% de las adquisiciones de tortas. Foto: Andina

Los canales de compra de tortas y el impacto de los costos

En cuanto a los canales de compra de tortas, el análisis de Flanqueo muestra que las pastelerías concentran el 40% de las compras, mientras que los supermercados representan el 30%. Esta distribución está en línea con el peso de los segmentos económico y medio dentro del mercado. En tanto, el 15% de los consumidores compra en pastelerías premium o de lujo y otro 15% recurre a emprendedores.

“Estos últimos también personalizan el producto y el ticket medio tiende a ser más alto”, añadió.

De otro lado, un factor que viene presionando a este mercado es el incremento en el costo de los insumos: en los últimos cinco años, estos han aumentado su valor en cerca de 50%, mientras que los precios de venta han crecido entre 25% y 30% . “Cuando tienes un incremento de los insumos, lo único que te queda es que el precio de venta sea mucho más alto, que te dé un margen importante para que, independientemente del incremento de los insumos, sigas marginando”, sostuvo.

Finalmente, en cuanto a las ocasiones de consumo, los cumpleaños son el principal motivo para comprar una torta: representan el 50% de las ocasiones. A esa celebración, le siguen las reuniones familiares, con 13%; mientras que Navidad y el Día de la Madre concentran 10% cada uno. Los aniversarios representan el 7% y los eventos corporativos, el 5%. El Día del Padre, en tanto, representa el 5%.

FICHA TÉCNICA

Fecha de realización: mayo de 2026.

mayo de 2026. Muestra: 200 casos

200 casos Margen de error: 7%

7% Público objetivo: hombres y mujeres de 25 a 55 años.

hombres y mujeres de 25 a 55 años. Ámbito geográfico: Lima Metropolitana

Lima Metropolitana Nivel socioeconómico: NSE A, B y C.