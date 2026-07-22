Las ventas de restaurantes continúan siendo favorables. Entre enero y mayo, el consumo en los servicios de comidas y bebidas creció 5.58%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Solo en mayo, la actividad de los restaurantes alcanzó un crecimiento de 5.05% teniendo en cuenta la demanda en los locales de comida, el servicio de bebidas, el catering y el suministro de comidas para contratistas.

Aunque no tuvo el mayor avance, solo los restaurantes incrementaron en 5.32% sus ventas. Esto fue impulsado por una mayor demanda en pollerías, comida rápida, sandwicherías, carnes y parrillas, cevicherías, comida internacional y restaurantes turísticos.

Estás compras, indicó el INEI, estuvo favorecido por las celebraciones realizadas durante mayo, entre ellas el Día Internacional de la Hamburguesa que contó con la participación de los establecimientos en diversas ferias gastronómicas.

La venta en restaurantes estuvo impulsado por una mayor demanda en pollerías, comida rápida, sandwicherías, carnes y parrillas, cevicherías, comida internacional y restaurantes turísticos. (Imagen: Andina)

Otros locales que tuvieron un desempeño positivo fueron los café restaurantes, negocios de comida regional, heladerías, chifas y restaurantes de comida criolla. Para el INEI, las estrategias de marketing, campañas de descuentos, presentaciones de música en vivo, la implementación de espacios temáticos y la remodelación de locales contribuyeron a atraer una mayor cantidad de clientes.

Fuera de los locales de comida, el sector avanzó principalmente por las ventas asociadas al servicio de bebidas, que aumentó 11.31% en mayo. Esta demanda se generó en cafeterías, bar restaurantes y discotecas, que impulsaron sus promociones mediante shows en vivo, activaciones comerciales, descuentos, combos especiales y beneficios para pagos con tarjetas.

En tanto, el servicio de catering alcanzó un crecimiento de 18.48% ante más pedidos de preparación y distribución de alimentos para eventos públicos y privados. Entre los servicios más solicitados destacaron los coffee break, buffets, box lunch, mesas temáticas, cócteles y otras alternativas de alimentación especializada.

Por otro lado, las otras actividades de servicio de comidas solo crecieron 0.21% en mayo. El resultado estuvo asociado a a ampliación de contratos y la apertura de nuevas sucursales de concesionarios de alimentos para atender a empresas mineras, manufactureras, entidades bancarias, centros penitenciarios, clínicas, hospitales e instituciones educativas.

Sin embargo, en mayo el suministro de comidas para contratistas, destinado a empresas de transporte, cerró en rojo. La caída se debió a la menor afluencia de pasajeros debido al incremento en las tarifas de los pasajes.