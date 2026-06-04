El sabor peruano sigue ganando terreno en Europa, hoy con el tradicional pan con chicharrón que fue reconocido por segundo año consecutivo como Mejor Bocata Delivery by Glovo, en el III Campeonato de España de Bocatas 2026, uno de los certámenes gastronómicos más importantes del sector en ese país.

La distinción fue otorgada a Cholito Lindo, que ha obtenido este reconocimiento por segunda vez consecutiva desde la apertura del campeonato hace apenas dos años , lo que eleva el éxito de la cocina peruana en el ámbito internacional.

“Este reconocimiento confirma que la gastronomía peruana sigue conectando con el público español desde la autenticidad y el sabor. El pan con chicharrón tiene una identidad muy potente y creemos que recién comienza su crecimiento fuera de Perú”, afirmó Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche, matriz del referido restaurante, a Andina.

El galardón no solo premia la calidad de una receta emblemática de Perú, sino que también evidencia el creciente posicionamiento de la gastronomía peruana en el mercado español, donde nuevas propuestas culinarias captan consumidores cada vez más interesados en sabores auténticos y experiencias gastronómicas diferentes.

Además, el reconocimiento también refleja la evolución de los hábitos de consumo en el mercado español. El crecimiento sostenido de las plataformas de delivery ha abierto nuevas oportunidades para propuestas gastronómicas especializadas, permitiendo que productos tradicionales como el pan con chicharrón encuentren una audiencia más amplia.

¿Quién es Grupo Ceviche?

Grupo Ceviche es un destacado conglomerado gastronómico fundado por el empresario peruano Gary Llempén , especializado en la difusión y expansión de la cocina peruana en España.

Con más de 15 años de trayectoria y origen en Barcelona, el grupo cuenta con una red de marcas que abarca diversas vertientes especializadas en diferentes estilos de cocina peruana.

Actualmente, el holding bajo su paraguas administra los restaurantes Ceviche 103, Nikkei 103, La Turuleca, la cadena de pollos Rikos, Cholito lindo, Carmela y las dark kitchen: Tusan, Ceviches La Peruana y Barra brava.