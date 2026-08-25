Proyecto 7 regiones: con la construcción de alrededor de 3,700 kilómetros de redes, se beneficiaría a más de 300,000 usuarios, solo en una primera etapa. | Andina
Proyecto 7 regiones: con la construcción de alrededor de 3,700 kilómetros de redes, se beneficiaría a más de 300,000 usuarios, solo en una primera etapa. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Uno de los temas más expectantes en el sector de hidrocarburos es la ejecución del proyecto de masificación de gas natural “7 regiones”, que impactará hasta en 15 ciudades de la zona centro y sur del país. Con la construcción de alrededor de 3,700 kilómetros de redes, se beneficiaría a más de 300,000 usuarios, solo en una primera etapa.

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