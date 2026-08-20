El Patronato de Lima ha calculado que recuperar las más de 6,500 edificaciones del Centro Histórico —936 de ellas inhabitables— demandaría una inversión de S/6,000 millones. Una parte podría cubrirse con el presupuesto que administra Prolima, pero el resto tendría que provenir de iniciativas privadas, señala Walter Bayly, presidente del Patronato, que busca sumar más de 150 nuevos miembros para promover inversiones en “la Ciudad de los Reyes”. Actualmente, la organización solo tiene 15 integrantes.

Avances de la recuperación de la Casa Vilela en el Jirón Conde de Superunda. Foto: Ani Lu Torres/GEC

Pero mientras llegan nuevos inversionistas, hay un plan B. El Patronato, inspirado en la experiencia de España en la recuperación de sus cascos históricos, prepara una plataforma de crowdfunding que estará operativa en dos semanas. Su primer objetivo es recaudar S/10,000 para recuperar un balcón ubicado en el jirón Conde de Superunda.

Otro proyecto contempla instalar placas con los nombres originales de las calles. Cada una tendrá un costo de unos US$300 y la meta es colocar alrededor de 500. Las placas incluirán un código QR con los nombres de quienes contribuyan. También se evalúa incorporar a la plataforma la recuperación de un antiguo reloj y una campana. “Tenemos que caminar antes de correr. Estamos empezando”, dice Bayly.

Nuevos hoteles

En diálogo con G de Gestión, Bayly informó que una casona ubicada en el jirón Conde de Superunda acaba de ser adquirida y será transformada en un hotel boutique de ocho a 10 habitaciones. “Se venía negociando hace tiempo y hace poco se cerró la compra”, señaló.

El proyecto se sumará a otras inversiones hoteleras que avanzan en el Centro Histórico, entre ellas un hotel de Meliá ubicado junto a la Catedral de Lima y otro proyecto de la cadena Marriott.

En paralelo, el antiguo edificio del Correo Central será recuperado como un centro gastronómico que combinará restaurantes, stands y boutiques.

El Patronato también busca acercarse a nuevos inversionistas. Bayly participará en un encuentro de desarrolladores inmobiliarios dentro de un mes para presentar las oportunidades que ofrece el Centro Histórico y promover nuevos proyectos.

La apuesta no se limita a hoteles. “Hay inversión hotelera, turística, gastronómica, comercial y de vivienda. Estamos en diferentes ámbitos e inversionistas”, explica.

Lima Ciudad de los Reyes.

Entre los proyectos en evaluación figura el de un desarrollador inmobiliario que analiza 45 lotes para construir Airbnbs dirigidos a turistas más aventureros. “Tiene que haber para todos. Como ciudad viva, es una ciudad para todos”, sostiene Bayly.

Mientras tanto, otras intervenciones avanzan en paralelo: trabajos en el Teatro Municipal, más funciones de ópera y eventos, nuevos restaurantes, sistemas electrónicos para restringir el ingreso de vehículos, además de baños, iluminación y cámaras.