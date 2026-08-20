Mientras llegan nuevos inversionistas, el Patronato de Lima, inspirado en la experiencia de España en la recuperación de sus cascos históricos, ha creado una plataforma de crowfunding. Foto: Ani Lu Torres/GEC
Mientras llegan nuevos inversionistas, el Patronato de Lima, inspirado en la experiencia de España en la recuperación de sus cascos históricos, ha creado una plataforma de crowfunding. Foto: Ani Lu Torres/GEC
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Ani Lu Torres
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El Centro Histórico de Lima se sigue revalorizando. Hay 25 proyectos, entre grandes y pequeños, que se ejecutan en simultáneo. En el jirón Conde de Superunda se trabaja en la recuperación de la Casa Vilela que, una vez terminada, será la nueva oficina del Patronato de Lima. En Nicolás de Ribera, donde antes había apenas dos terrazas, hoy hay 11 y se sumarían más cuando se inauguren dos nuevos locales en sus esquinas. El Convento de Santo Domingo es otro de los beneficiarios de la recuperación de este sector arquitectónico de la capital.

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