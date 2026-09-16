José Luis Carrasco, gerente general de Ecohabitat Inmobiliaria, señaló que la compañía cerró el primer semestre de 2026 con US$ 16 millones de facturación, 15% más que los US$ 14 millones del mismo periodo del 2025, pese al freno comercial que impuso el calendario electoral.

“Comercialmente nos afectó. Veníamos con una velocidad de ventas consolidada y, sobre todo en el segmento inversionista, muchos esperaron para tomar la decisión entre marzo, abril y mayo”, indicó el ejecutivo a Gestión.

Sin embargo, reconoció que la reactivación llegó a partir de junio, cuando la incertidumbre política se despejó y tanto los compradores como los bancos que financian los proyectos volvieron a dinamizar el mercado.

En unidades, la inmobiliaria colocó 65 departamentos en el primer semestre, frente a cerca de 50 del mismo periodo del año anterior. Actualmente, su velocidad de ventas va de 12 a 16 unidades al mes, a razón de tres o cuatro por proyecto.

Ecohabitat destinará US$ 18 millones para siete nuevos proyectos

En el primer semestre, Ecohabitat entregó dos edificios: Vivapark 1, en marzo; y Del Río, en junio. Hoy, tiene dos proyectos en obra en San Miguel y Magdalena (en el límite con San Isidro). Además, dos iniciativas están con inicio de construcción programado para octubre y noviembre en San Miguel y Lince. Así, cerrará el 2026 con cuatros desarrollos en paralelo.

“Pensábamos mantenernos con tres en simultáneo hasta este año, pero vamos a cerrar con cuatro. Creo que la meta de cinco a seis proyectos podríamos tenerla entre el 2028 y el 2029, es decir, cumplir nuestro objetivo dos años antes de lo estimado”, proyectó.

En siete años de operación, la firma suma 11 proyectos en Lima Moderna (en su mayoría) entre entregados, en construcción y próximos a iniciar obra. A esas iniciativas, se suma una cartera en evaluación de compra de cinco a siete terrenos, de los cuales espera cerrar tres este 2026 y otros cuatro en el 2027. En la mira están predios en Cercado de Lima —zona de Santa Beatriz—, Jesús María, Magdalena, Lince y Surco.

Carrasco precisó que la empresa comprometió US$ 10 millones de inversión hasta el primer semestre y destinará US$ 6 millones adicionales en lo que resta del año para el actual portafolio. A ese monto, se sumarán US$ 18 millones para los tres nuevos proyectos que definirán este año y los cuatro que incorporarán el 2027.

José Luis Carrasco, gerente general de Ecohabitat Inmobiliaria.

Vivienda frente a parque y sin tránsito: lo que hoy pide el comprador limeño

El giro del portafolio de Ecohabitat también comprendió un cambio en el producto. La inmobiliaria pasó de edificios de 15 a 20 pisos con entre 40 y 70 unidades —llegó a tener uno de 90— a desarrollos de menor escala. “Nos hemos enfocado mucho en proyectos boutique. Tenemos proyectos de 26 departamentos y uno con 34”, detalló Carrasco.

Detrás de esa decisión hay dos factores. El primero es un cambio en las preferencias del comprador. “Hemos evidenciado una tendencia en el cliente que está huyendo un poco de los proyectos masivos, de avenidas con mucho tránsito y edificios demasiado altos, porque valoran más la tranquilidad y el tiempo”, explicó.

En ese sentido, la mayoría de los edificios de la empresa se levanta frente a parques y en calles interiores cercanas a vías troncales.

El segundo factor es normativo. Carrasco sostuvo que el cambio en las reglas de la vivienda social limitó sus proyecciones, al impedir construir departamentos de menos de 40 metros cuadrados y excluir el Rango 5 del Fondo Mivivienda para el cálculo de los proyectos VIS (vivienda de interés social). Aun así, mantiene unidades de un dormitorio de 40 m2 para el inversionista, además de un stock previo de 37 y 38 m2.

En el primer semestre, Ecohabitat entregó dos edificios.

Ecohabitat evalúa entrar al multifamily y a las oficinas boutique

De cara a los próximos años, Ecohabitat evalúa dos líneas de negocio que mantuvo en pausa por la coyuntura: edificios de alquiler bajo el modelo multifamily y oficinas boutique. “Es riesgoso, pero rentable. Todavía son los primeros proyectos multifamily y el mercado recién está reaccionando; queremos tener un poco más de información para entrar”, señaló Carrasco.

En paralelo, proyecta concretar este año al menos un desarrollo de uso mixto, con zócalo comercial, en los terrenos de mayor tamaño como los de Santa Beatriz.

Sobre las elecciones municipales, el ejecutivo espera autoridades más abiertas a la inversión privada y recordó que municipios como Surco, Miraflores y San Isidro derogaron normativas de vivienda social y ecosostenible que otorgaban beneficios de edificación. En su perspectiva, la habilitación de metrajes menores en determinadas zonas de Miraflores puede “dinamizar más la economía y mucho más el sector inmobiliario, generando un boom en lo que es la inversión privada”.

El Niño amenaza la venta de viviendas: la estrategia de Ecohabitat

De otro lado, Carrasco advirtió que el fenómeno El Niño golpearía la demanda: los hogares destinarían ingresos a prevención y la incertidumbre tiende a contraer la inversión. Su efecto, estimó, recién se sentiría a mediados del próximo año.

Frente a ese escenario, la respuesta de la inmobiliaria es la rotación. “Al ser proyectos más pequeños, la rotación de lo invertido es mucho mayor y recuperamos antes el capital y la utilidad. Los proyectos de mayor envergadura conllevan apalancar dinero durante un periodo más largo y siempre están más afectos a cualquier riesgo”, sostuvo.

Con ese esquema, Ecohabitat espera sostener un ritmo de entre 10 y 15 unidades al mes y superar las 350 unidades colocadas de manera acumulada al cierre del 2026, desde las 250 alcanzadas hasta el 2025.

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