Ecohabitat Inmobiliaria acumula 11 desarrollos desde su fundación en 2019. (Foto: Ecohabitat Inmobiliaria).
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Edgar Velito
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Ecohabitat Inmobiliaria cerrará el 2026 con el mayor número de proyectos en ejecución simultánea desde su fundación en 2019 y ya negocia nuevos terrenos en Lima Moderna para sostener ese ritmo de desarrollo. La firma, que migró de la vivienda social hacia los edificios boutique, evalúa además su ingreso a dos líneas de negocio que hasta ahora mantenía en pausa.

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