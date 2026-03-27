El Fondo Mivivienda S.A. colocó bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 400 millones a un plazo de cinco años, en una operación que vence el 31 de marzo de 2031 y que forma parte de su estrategia de financiamiento de largo plazo.

La emisión tuvo una tasa cupón anual de 5.400%, con un precio de 99.974% y un rendimiento al vencimiento de 5.406%, informó el Fondo Mivivienda.

El spread fue de 137.5 puntos básicos sobre el bono soberano de Estados Unidos de plazo equivalente. La operación generó una fuerte demanda en el mercado internacional, alcanzando los US$ 1,400 millones, es decir, 3.6 veces el monto ofertado.

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Los bonos fueron adquiridos principalmente por gestores de activos, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos. Las entidades colocadoras de la operación fueron Scotia Capital, J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities, Inc..

Como parte de la operación financiera, el fondo utilizó los recursos obtenidos para realizar la recompra parcial en efectivo de los bonos denominados “4.625% Notes due 2027” por aproximadamente US$ 375 millones, equivalente al 62.5% del valor nominal de dichos bonos en circulación.

El Fondo Mivivienda S.A. colocó bonos por US$ 400 millones en el mercado internacional y registró una demanda que superó en 3.6 veces el monto ofertado. Foto: Andina.

La calidad crediticia de la emisión fue respaldada por las clasificadoras Moody’s Ratings y Fitch Ratings, que otorgaron calificaciones Baa1 y BBB, respectivamente, ambas con perspectiva estable, lo que refleja una adecuada capacidad de pago del emisor.

“Con esta colocación, el Fondo Mivivienda reitera su interés de posicionarse como un emisor recurrente en el mercado, en el marco de una estrategia de gestión financiera que le permite continuar respaldando el financiamiento de la vivienda social y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales peruano”, afirmó el gerente general del Fondo Mivivienda, Christian Ruiz.

Esta emisión se enmarca en la estrategia de sostenibilidad financiera del Fondo Mivivienda, que contempla la búsqueda de diversas fuentes de financiamiento tanto en el mercado local como internacional para asegurar la continuidad de sus operaciones en los próximos años.