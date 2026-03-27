Hablar del ajuste anual del Seguro Social en Estados Unidos, especialmente para quienes dependen de ese cheque mes a mes, va mucho más allá de una discusión técnica o de números en un informe federal. Para millones de jubilados —entre ellos muchos abuelos hispanos que hoy cuidan a los nietos mientras los padres trabajan en construcción, limpieza, restaurantes, delivery o en oficinas— lo que se anuncia cada año se refleja directamente en la mesa, en la farmacia y en cada factura que llega a fin de mes. Cada otoño, cuando se publica el nuevo COLA (el ajuste por costo de vida), ese porcentaje funciona casi como un termómetro de su futuro inmediato: si el aumento es bajo, la realidad se traduce en decisiones muy concretas, como reducir visitas al médico, cambiar de supermercado, comprar menos en la bodega latina, dejar de enviar remesas a la familia en el país de origen o incluso pensar en mudarse de estados caros como Nueva York, California o Florida a lugares donde la renta sea más llevadera. Por eso, cualquier proyección sobre el Seguro Social pesa de forma especial en la comunidad hispana que lleva años trabajando y aportando, con la esperanza de poder retirarse, al menos, con un poco de tranquilidad.

El COLA no es un “extra”, es más bien un salvavidas. Sin ese ajuste, los beneficios del Seguro Social quedarían rápidamente desfasados frente al aumento del costo de vida en ciudades donde la inflación se nota cada vez que uno va al supermercado o paga la renta. Y cuando ese ajuste no alcanza, la preocupación se siente de inmediato en los bolsillos, especialmente entre quienes dependen casi por completo de ese cheque mensual.

El seguro Social de Estados Unidos suele ajustar sus pagos todos los años debido a los efectos de la inflación (Foto: AFP)

PROYECCIÓN PARA 2027: UN AUMENTO LIMITADO

De acuerdo con los cálculos preliminares de organizaciones como The Senior Citizens League, la estimación actual apunta a que el COLA para 2027 sería de aproximadamente 2.8%. Es decir, el mismo porcentaje que ya se aplicó en 2026.

A simple vista, podría parecer un ajuste razonable: “algo es algo”, dirían muchos. Pero cuando se pone en contexto el costo de vida en Estados Unidos, la historia cambia. Para una gran parte de los jubilados —incluyendo a muchos hispanos que viven en estados donde la renta, los seguros y la comida no dejan de subir— un aumento de ese tamaño apenas alcanza para cubrir los incrementos básicos en gastos diarios, y en algunos casos ni siquiera eso.

EL PROBLEMA DE FONDO: ¿CÓMO SE CALCULA EL COLA?

Aquí está el punto clave, y vale la pena detenerse un momento. El cálculo del COLA se basa en un indicador llamado Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés).

El detalle —y no es menor— es que este índice refleja los hábitos de consumo de personas que todavía están trabajando, no de jubilados. Y eso marca una diferencia importante.

Pensemos en la realidad de muchos adultos mayores hispanos en Estados Unidos: destinan una parte significativa de sus ingresos a vivienda y salud, dos rubros que han subido con fuerza en los últimos años. Aquí entran factores como: consultas médicas, medicamentos, copagos, primas de seguros y costos asociados a programas como Medicare, que ayudan, sí, pero no lo cubren todo. Si a eso se suma la comida —que en muchos hogares incluye productos específicos de la dieta latina, a veces más caros— el presupuesto se aprieta todavía más.

Entonces, aunque el COLA suba, en la práctica muchos beneficiarios sienten que su dinero rinde menos. Es el típico escenario en el que el cheque sube unos dólares, pero la cuenta del mercado o de la farmacia aumenta todavía más.

¿POR QUÉ EL AUMENTO NO ALCANZA REALMENTE?

Hay una idea equivocada bastante común: pensar que el COLA está diseñado para mejorar el nivel de vida. En realidad, su objetivo es mucho más modesto: intentar que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

El problema es que, con el método actual, ni siquiera eso siempre se logra, especialmente para quienes viven en zonas donde el costo de vida sube por encima del promedio nacional. No es lo mismo envejecer en el área de Nueva York, Los Ángeles o Miami que en un pequeño pueblo del interior. Por eso, desde hace tiempo, distintos grupos de defensa de adultos mayores vienen proponiendo cambiar la fórmula hacia un índice más enfocado en el gasto real de los jubilados, como el llamado CPI-E, que se centra en el consumo de las personas mayores de 62 años.

Para muchos expertos, mientras no se haga ese cambio, los aumentos seguirán llegando “tarde y cortos”, dejando a los beneficiarios corriendo detrás de los precios, en lugar de realmente proteger su bolsillo.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS JUBILADOS ANTE ESTE ESCENARIO?

Más allá de los debates técnicos, hay una realidad práctica que no se puede ignorar: si el aumento de 2027 termina siendo bajo, muchas personas van a tener que buscar alternativas para equilibrar sus finanzas, algo que ya viene ocurriendo en muchas familias hispanas. Entre las opciones más comentadas están:

Buscar algún ingreso adicional, incluso a tiempo parcial, ya sea en trabajos informales, empleos de pocas horas o ayudando en negocios familiares.

Ajustar el presupuesto y recortar gastos no esenciales, como salidas frecuentes a comer fuera, suscripciones que casi no se usan o compras impulsivas.

Evaluar mudarse a zonas con menor costo de vida dentro de Estados Unidos, pasando de grandes ciudades a áreas suburbanas o rurales donde la renta y los servicios son más bajos.

No son soluciones perfectas, y muchas veces implican sacrificios: dejar un barrio donde ya se tiene comunidad, alejarse de hijos o nietos o renunciar a ciertas rutinas. Pero en el contexto actual, pueden marcar una diferencia real en el día a día de quienes dependen del Seguro Social como ingreso principal.