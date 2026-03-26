A partir del jueves 9 de abril los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
Fecha de pago según primera letras de apellido paterno:
A – C: 9 de abril.
D – L: 10 de abril.
M – Q: 13 de abril.
R – Z: 14 de abril.
Convenios internacionales: 15 de abril.
Incluye pensionistas de la Ley N.º 27803.
Pago a domicilio : del 15 al 24 de abril.
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Decreto Ley N.º 18846:
El pago se realiza en cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Pago a domicilio Decreto Ley 18846
Fecha de pago: del 17 al 24 de abril.
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Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:
El depósito se hará en la cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Asignación en lugar de residencia: del 17 al 24 de abril.
Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros):
La entrega del dinero se realizará en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.
Ley N.º 26790 (pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo):
La remuneración se entrega en la cuenta bancaria en el Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.
Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.