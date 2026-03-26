A partir del jueves 9 de abril los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Cronograma para el pago de ONP

Fecha de pago según primera letras de apellido paterno:

A – C: 9 de abril.

D – L: 10 de abril.

M – Q: 13 de abril.

R – Z: 14 de abril.

Convenios internacionales: 15 de abril.

Incluye pensionistas de la Ley N.º 27803.

Pago a domicilio : del 15 al 24 de abril.

Decreto Ley N.º 18846:

El pago se realiza en cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio Decreto Ley 18846

Fecha de pago: del 17 al 24 de abril.

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:

El depósito se hará en la cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Asignación en lugar de residencia: del 17 al 24 de abril.

Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de abril 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para abril. Foto: Andina.

Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros):

La entrega del dinero se realizará en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Ley N.º 26790 (pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo):

La remuneración se entrega en la cuenta bancaria en el Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.





Si tienes alguna duda o consulta

La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.