Inventario boutique creció 43% en cinco años y alcanzó los 142,650 m2 al cierre del primer semestre. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Mientras que en el mercado de oficinas clase A no se prevé el ingreso de nuevos proyectos hasta el 2027, el segmento de oficinas boutique (menores de 100 metros cuadros) y de oficinas clase B (con áreas de entre 60 m2 y 250 m2) muestra un panorama mucho más dinámico. Nuevos desarrollos están en marcha y las perspectivas para los próximos meses son auspiciosas. ¿Qué oportunidades de negocio se abren en estos segmentos? El último reporte de Binswanger ofrece una radiografía de la situación actual.

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