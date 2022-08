“Por ejemplo, el edificio Soho Life, ubicado en Barranco, despertó el interés de un porcentaje importante de inversionistas que han comprado oficinas, tal vez no como era en prepandemia, pero empezamos a ver indicios de interés por hacer compras”, dice Juan Ruíz, jefe de Investigación de Binswanger, con base en el último reporte de oficinas subprime de la consultora.

Es que en los últimos semestres quienes compraban oficinas eran directamente los usuarios finales (abogados, centros odontológicos, entre otros), no quienes buscaban con un fin de renta, que les genera un flujo de efectivo a corto plazo.

Cabe precisar que la tarifa promedio para venta es de US$ 2,180/ m2 y es Magdalena del Mar la que tiene el precio mas bajo de ese mercado, con US$ 1,952/m2, mientras que Barranco ostenta la más alta: US$ 2,292/m2.

Para el ejecutivo, hay estabilidad en tarifas tanto de alquiler (ver infografía) como de venta, solo que las negociaciones cada vez se van acotando a favor del propietario.

Sobre este punto, mientras que en 2020 y parte de 2021 se podía obtener hasta un 30% de reducción en la tarifa sobre precio de lista, hoy el margen de negociación se ha reducido a 15%.

A ello se suma que son escasos los nuevos proyectos a futuro, lo que llega a ser positivo para que el mercado recupere la tónica que tenía antes de pandemia.

“Al menos, en lo que resta del año y el siguiente, ni la vacancia ni las tarifas tendrán mayor variación y ya a fines de 2023 se retomen los niveles prepandemia”, dice el ejecutivo.

Retorno de las startups

Otra tendencia que también se presenta es el mayor protagonismo en la ocupación de oficinas boutique, ya que suelen ocupar oficinas implementadas y pequeñas.

“En general se ha dado una mejor absorción de metros cuadrados en lo que va del año y estas empresas emergentes han dado este impulso. Al final, las startups no buscan desembolsar un capex mayor ni tampoco ocupar oficinas de 300 m2 o 500 m2, ellos buscan este tipo de oficinas (hasta 200 m2)”, refiere Ruíz.

En esa línea,el ejecutivo precisa que ante la recuperación progresiva de las ocupaciones, el primer semestre del 2022 cerró con una demanda positiva. No obstante, esta se encuentra a menos del 50% de los niveles prepandemia.

“Y se ha entregado uno de los tres edificios previstos para este año, los restantes han retrasado su fecha de entrega, aunque está prevista para este año”, agregó.

En corto.

La competencia del coworking. Para Juan Ruiz, jefe de Investigación de Binswanger, el coworking continúa siendo un potencial sustituto de las oficinas boutique; sin embargo, la privacidad y la independencia ofrecidas por las oficinas boutique suelen ser un aspecto relevante en la toma de decisiones de las empresas al momento de rentar espacios.

Sectores. La demanda continúa focalizada en los usuarios finales, sobresaliendo el sector salud como el que ocupa más áreas.

Ingreso. En el primer semestre se entregó el edificio Oficinas Boutique Grau, de cinco pisos. Las oficinas se ofrecen para alquiler y/o venta.