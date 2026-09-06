Santa Catalina se consolida como uno de los nuevos focos inmobiliarios de Lima. Foto: Andina
Santa Catalina se consolida como uno de los nuevos focos inmobiliarios de Lima. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

No es un secreto que la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, se ha convertido en una de las zonas más codiciadas por las inmobiliarias debido a su ubicación estratégica, al colindar con los distritos de San Borja, San Isidro, Lince y San Luis. En este escenario, Alcanza Inmobiliaria, empresa del Grupo Pajuelo -propietario también de Ladrillos Fortes-, y con más de 14 proyectos desarrollados en la zona, busca incrementar su oferta de viviendas.

TE PUEDE INTERESAR

Personas podrán ser socias de inmobiliarias que edifican viviendas, ¿cómo es esta alternativa?
Más clientes, ¿menos ventas?: la trampa en la que caen las inmobiliarias en Lima
Protecta Security: “En inversiones inmobiliarias tenemos el 25% del portafolio”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.