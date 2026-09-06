Alan Pajuelo, CEO de Alcanza Inmobiliaria, explicó que la estrategia del brazo inmobiliario del grupo está enfocada principalmente en los segmentos B y C y en zonas de Lima Moderna. “Escogimos Santa Catalina porque reúne tres atributos clave: una ubicación cercana al centro financiero de San Isidro, una alta conectividad y una relación precio-ubicación bastante competitiva frente a otros distritos”, sostuvo.

En esa línea, destacó el crecimiento que ha experimentado la urbanización en los últimos años. Según el estudio de mercado realizado por la empresa, la oferta habitacional en Santa Catalina se incrementó en alrededor de 3,193% entre 2020 y 2025, impulsada por una mayor demanda de jóvenes profesionales, familias e inversionistas . Además, precisó que el precio promedio del metro cuadrado (m²) ronda actualmente los US$ 1,600, por debajo de distritos como San Isidro o San Borja, donde supera los US$ 2,000. “Por esa razón creemos que Santa Catalina sigue siendo una zona bastante atractiva”, afirmó.

Nuevo proyecto en Santa Catalina

Uno de los próximos proyectos será Catalina Living, actualmente en etapa de lanzamiento y que contempla una inversión de S/ 30 millones (US$ 8.93 millones).

La iniciativa estará conformada por una torre de cerca de 100 departamentos y un local comercial, que se desarrollarán sobre un terreno de 500 m² y comprenderán casi 9,000 m² de área construida. “Los departamentos tendrán un ticket promedio de entre S/ 260,000 y S/ 400,000, dependiendo de la tipología”, acotó.

“Estimamos empezar la construcción de Catalina Living entre mayo y junio de 2027 y entregar el proyecto hacia septiembre de 2028”, expresó. De cara al inicio de la construcción, la empresa espera alcanzar al menos el 25.1% de las ventas, porcentaje mínimo exigido por la entidad financiera para dar paso a esta etapa.

Más allá de Catalina Living, actualmente Alcanza cuenta con cinco proyectos en desarrollo en Santa Catalina, en distintas etapas de construcción y entrega . Entre ellos se encuentra Vitadela, cuya entrega está prevista para agosto de este año, mientras que Bella será entregado a fines de septiembre. Asimismo, Armoni 1 y Armoni 2 se encuentran en construcción y tienen previsto culminar en noviembre de este año y febrero de 2027, respectivamente. A ellos se suma Infinity, un proyecto de 13 pisos cuya entrega está prevista para febrero o marzo de 2027. Estos proyectos corresponden a desarrollos de vivienda multifamiliar.

A la par, la inmobiliaria cuenta con otro proyecto en Pueblo Libre, cuya entrega está prevista para este año. En cuanto a una eventual segunda etapa de Catalina Living, por ahora, no está contemplada. “Actualmente los terrenos en Santa Catalina son bastante escasos, así que no se puede hablar de muchas torres. Pero seguimos buscando”, alegó.

La inmobiliaria busca ampliar su presencia en Lima Moderna y evalúa también oportunidades en provincias como Arequipa, Trujillo y Piura. Foto: Andina

Los otros distritos en la mira del Grupo Pajuelo

Aunque Santa Catalina se mantiene como uno de los principales focos de Alcanza Inmobiliaria, la empresa ya evalúa ampliar su presencia hacia otras zonas.

En esa línea, la inmobiliaria evalúa la adquisición de terrenos en Jesús María, Surquillo y Pueblo Libre. Pajuelo precisó que entre las oportunidades identificadas se encuentra un proyecto de 20 pisos en Jesús María. “Todo lo que te comento es todavía en etapa de compra de terrenos”, aclaró. La compañía apunta a concretar su ingreso a estos nuevos distritos hacia 2027 . A este grupo se suma Surco, donde también evalúa un proyecto.

Al igual que en Santa Catalina, la estrategia continuará enfocada en los segmentos B y C, con compradores que buscan viviendas en Lima Moderna y zonas próximas a Lima Top. Por ahora, la empresa no contempla desarrollar proyectos de vivienda social, aunque Pajuelo no descartó evaluar oportunidades en este segmento más adelante.

Más allá de Lima, el plan de expansión también contempla el ingreso a provincias, antes que una eventual salida al extranjero. La empresa viene evaluando mercados como Arequipa, Trujillo y Piura, aunque todavía no existen proyectos concretados . “Confiamos mucho en la economía del Perú y, por el momento, si queremos hacer una expansión, la haríamos dentro del país”, afirmó.

En el caso de Arequipa, Pajuelo indicó que la inmobiliaria ya realiza un estudio de mercado junto con el Banco GNB y Scotiabank. En cuanto a las áreas comerciales, Pajuelo destacó el interés por formatos de tiendas de conveniencia, debido a la demanda generada tanto por los propios residentes como por las personas que transitan por la zona. “Son tiendas que tienen un público cautivo dentro del edificio y también a personas que pasan por ahí”, explicó.