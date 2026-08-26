Shinno precisó que con la ampliación del Reinfo más allá del 31 de diciembre del 2026, se abarcará solo a 30,000 mineros. Foto: Andina
Shinno precisó que con la ampliación del Reinfo más allá del 31 de diciembre del 2026, se abarcará solo a 30,000 mineros. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, dejó claro que su actual gestión podría ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debido a que,

“Tal como está diseñado el proceso de formalización, nadie se va a poder formalizar. Eso vamos a cambiarlo, tienen que ser requisitos ad hoc para una actividad a pequeña escala”, refirió el martes a Canal N.

En esa línea, sostuvo que se evalúa una nueva ampliación, pero no sería generalizada, sino que estaría enfocada en “aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización”.

Shinno enfatizó que con que están en proceso de formalización.

Vale añadir que 50,000 mineros fueron depurados del padrón de registro al cierre del año pasado.

“Posiblemente van a continuar más allá del 31 de diciembre, pero para este grupo (los 30,000 mineros) que tiene ya un camino avanzado y que sabemos que al 31 de diciembre no va a terminar”, subrayó el funcionario.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, advirtió posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. (Foto: Andina)
Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, advirtió posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. (Foto: Andina)

El titular del Minem añadió que podrían retomar luego de que se analizaran sus casos en una segunda instancia o sean resueltos por el Poder Judicial.

Se verá caso a caso; si ganan, van a ser reincorporados, pero son pocos los que van a regresar”, anotó.

Shinno reiteró que es urgente sacar una nueva ley MAPE que fije nuevos criterios de formalización, la cual debe responder a las necesidades de cada microsector minero, ya que “no se le puede pedir lo mismo a un pequeño que a una gran minería”.

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