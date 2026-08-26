El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, dejó claro que su actual gestión podría ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debido a que, tal como está diseñado ahora, es difícil que se pueda cumplir con las metas previstas hasta el 31 de diciembre de este año.

“Tal como está diseñado el proceso de formalización, nadie se va a poder formalizar. Eso vamos a cambiarlo, tienen que ser requisitos ad hoc para una actividad a pequeña escala”, refirió el martes a Canal N.

En esa línea, sostuvo que se evalúa una nueva ampliación, pero no sería generalizada, sino que estaría enfocada en “aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización”.

Shinno enfatizó que con esta ampliación acotada del Reinfo se beneficiaría a cerca de 30,000 mineros que están en proceso de formalización.

Vale añadir que 50,000 mineros fueron depurados del padrón de registro al cierre del año pasado.

“Posiblemente van a continuar más allá del 31 de diciembre, pero para este grupo (los 30,000 mineros) que tiene ya un camino avanzado y que sabemos que al 31 de diciembre no va a terminar”, subrayó el funcionario.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, advirtió posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. (Foto: Andina)

El titular del Minem añadió que algunos mineros retirados del Reinfo podrían retomar luego de que se analizaran sus casos en una segunda instancia o sean resueltos por el Poder Judicial.

“Se verá caso a caso; si ganan, van a ser reincorporados, pero son pocos los que van a regresar”, anotó.

Shinno reiteró que es urgente sacar una nueva ley MAPE que fije nuevos criterios de formalización, la cual debe responder a las necesidades de cada microsector minero, ya que “no se le puede pedir lo mismo a un pequeño que a una gran minería”.