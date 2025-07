En este contexto, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, apuntó algunas características que marcarán el trámite para que concreten su regularización.

“Queremos que la mayor cantidad posible que continúa [con su Reinfo habilitado] lo logre, no queremos obstáculos. [Desde el Minem] ayudaremos a que tengan su documentación al día para su reinicio de actividad”, señaló en la última conferencia de Consejo de Ministros.

¿Cuál es el camino para la formalización minera?

Montero destacó como primer aspecto que tendrán que abordar este grupo de mineros la firma de los contratos de explotación. Al respecto, indicó que desde el Ejecutivo, mediante el Minem, promoverán el diálogo para que se pacten los acuerdos entre los privados.

“El Ejecutivo va a promover ese diálogo, llamará a la partes para que lleguen a acuerdos entre privados, donde se pacten regalías y otros. Esto debe darse en la próximas semanas porque el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina”, enfatizó.

Seguido a este factor, apuntó a la obligación de que puedan demostrar trazabilidad del mineral sustraído y comercializado.

“Los pequeños mineros de cobre y oro deben estar en una cadena de custodia y asegurar que es lícito ese mineral. Deben tener la capacidad de brindar tres datos: de dónde lo sacó, dónde lo procesó y a dónde lo vendió. Si es capaz de decir esos tres, es formal”, comentó.

Agregó que, para tener más accesible la información, contrataron a una empresa internacional la cual potenciará los sistemas.

Adicionalmente, reconfirmó que la creación de un fondo minero privado, con autogravamen de sus propios integrantes. Ejemplificó el caso del café en Colombia y su crecimiento en el mercado internacional.

También mencionó que, dentro de este proceso de formalización, serán alcanzados los trabajadores de las unidades mineras. “Además de la formalización del titular de la unidad, se debe dar seguridad y salud en el trabajo para quienes están en los socavones”, sostuvo.

Sumó que promoverán marcos legales para que estos trabajadores cuenten con financiamiento para impulsar sus actividades mineras con tasas de interés preferentes.

Será difícil que todos los Reinfo se formalicen

Miguel Incháustegui, extitular del Minem, observó la meta de formalización establecida por el Minem, al considerar que dentro de este grupo de mineros hay algunos que no registraban actividad en un plazo de hasta 12 meses.

Como se recuerda, el Decreto Supremo 012-2025-EM, dispuso la ampliación por seis meses más del Reinfo, pero excluyendo solo a quienes superen el año de estar suspendido.

“Lamentablemente, han aceptado un número de Reinfo que están suspendidos un año o menos. Este grupo es difícil que se pueda formalizar. Probablemente, lleguen a 5,000 o 10,000 [los que concreten su formalización]”, comentó el exministro a Gestión.

En este marco, el exministro consideró que el aspecto más retador en este proceso de formalización es que los titulares de la concesión lleguen a acuerdos con los mineros artesanales o los que están en vías de formalización.

“Lo que sucede es que el titular de la concesión tiene reparos sobre autorizar si se trabaja porque lo que se termine realizando se vuelve en su responsabilidad. Aquí está, por ejemplo, los riesgos relacionados a los pasivos ambientales”, comentó.

En esta línea, indicó que si se procederá con estas autorizaciones deben enmarcarse ciertas obligaciones relacionadas al respeto de estándares de seguridad ambiental, así como también de derechos laborales y que aseguren la no explotación. “Estos son los grandes problemas entre los concesionarios y los mineros”, sostuvo.

La minería ilegal deja graves consecuencias ambientales. | Difusión

Para Incháustegui, resulta valioso que, desde el Minem, se gestione esta mediación para que ambas partes puedan llegar a acuerdos en bien de crear las condiciones que cierren el avance de la minería informal y, sobre todo, la ilegal.

“El Gobierno también anunció que crearía mecanismos para que se acuerden ciertos compromisos de ambas partes. Tendrá que pensarse algunos incentivos para las dos partes, tal vez en el caso del titular de la concesión otorgar beneficios tributarios. Hay que ser creativos e innovadores”, comentó.

Por su parte, César Ipenza, consultor aliado de Videnza Instituto, indicó que, desde el inicio del Reinfo, fue la autoridad la que siempre llevaba los procesos de facilitación, pero al final depende de la voluntad de los privados.

“El Ejecutivo puede crear las condiciones de diálogo, pero si no hay voluntad entre el titular de la concesión y el minero invasor no se avanzará. Esto demostrará, finalmente, si no han querido avanzar porque vieron impunidad”, comentó.

La perspectiva de Ipenza de que se supere este paso también es adversa. “Es bastante difícil saber cuántos se formalizarán. Si en 23 años de proceso de formalización o desde el 2017 que existe el Reinfo, el titular de una concesión no te quiere firmar, no tiene sentido insistir [bajo las mismas condiciones]”, comentó.

Una vía para que se alcance el mayor número de formalizados, sugirió Inchaustegui, es alentar las asociaciones entre los mineros artesanales. “Están muy dispersos y deben unirse más. Es difícil determinar, pero así se podría tener un mayor número de formalizados”, indicó.

Precisamente, en respuesta a Gestión, desde el Minem indicaron que los requisitos pendientes principales son el “contrato de explotación y la autorización de terreno superficial”.

“El requisito de mayor complejidad para que los mineros puedan formalizarse es el contrato de explotación. Respecto a ello, el Minem va a asumir acciones de intermediación de manera activa entre titulares de concesión y mineros en vías de formalización”, complementaron.

Trazabilidad y más

Respecto a la trazabilidad, el exministro lo consideró positivo al ya darse algunos avances con la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Propuso que podría buscarse financiamiento internacional para concretar su implementación.

A su turno, Ipenza apuntó que resulta más que necesario que se materialice este sistema de interoperatibilidad y que considere las opiniones de diversos sectores, como el joyero, a fin de evitar distorsiones.

“Mientras no haya un buen mecanismo para cruzar la información no se podrá supervisar lo ilegal e informa. Se tiene que preguntar por qué en el sistema aparece que se produjo un kilo de mineral, pero aparece que vende tres. No debería ser tan difícil y esto permitiría que no se lave el oro”, comentó.

Por último, Ipenza indicó que debe tenerse cuidado con las nuevas propuestas normativas de ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (conocida como Ley MAPE), pues su foco viene siendo orientado a atender un escenario extraordinario, donde los mineros ya operan sin regularizar su condición.

“Hay que tener cuidado con tratar de revivir inscripciones vencidas [del Reinfo]”, subrayó.