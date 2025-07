Más del 44 mil de los 50,560 registros recientemente excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fueron retirados por no presentar actividad minera en los últimos cuatro años, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero.

Esta cantidad, que representa alrededor del 87% de excluidos, no solo estaban inactivos sino que tampoco presentaron completa la documentación requerida por el marco legal.

“No laboran, no tienen actividad minera hace más de 4 años, no tiene la documentación al día, lo que es condición básica para mantenerse vigentes. Por eso no pueden estar en el proceso de formalización. Son más de 44 mil de los 50,560 excluidos. No estamos dejando sin trabajo a nadie”, precisó el ministro en entrevista con RCR.

Montero reiteró que la decisión del Gobierno busca apoyar a los pequeños mineros y mineros artesanales que sí están activos y buscan formalizarse.

En ese sentido, recordó que se ha ampliado el plazo del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para alcanzar este objetivo, la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Minem viene implementando algunas medidas.

“Hemos contratado a, aproximadamente, 100 profesionales que revisen los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAFOM) para su aprobación. Y estamos reforzando al Extranet del Minem, y allí se puedan registrar las declaraciones semestrales de producción, entre otros”, señaló.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a los titulares de concesiones mineras a colaborar con el proceso, facilitando el diálogo con los pequeños mineros y mineros artesanales con Reinfo vigente que trabajan en concesiones de terceros.