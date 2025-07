La Confederación de Federaciones Mineras del Perú (Confemí) solicitó la modificación del reciente Decreto Supremo 012-2025 que prorroga el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por última vez (hasta diciembre 2025), indicó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero.

Durante una reunión, en la que también estuvieron presentes congresistas, los mineros artesanales y de pequeña escala demandaron la extensión del registro sin condiciones, es decir, teniendo en cuenta también a quienes tienen el Reinfo suspendido, sin importar el tiempo de inactividad.

Sin embargo, Montero afirmó que no se harán modificaciones al decreto y negó que haya intención de favorecer la minería ilegal por parte del Poder Ejecutivo.

“Se les ha explicado de que el decreto supremo no puede ser modificado, que se va a sostener (...) Lo que queremos es impulsar a la mayor cantidad posible de titulares de registros vigentes en condiciones de formalizarse , pero que sea gente que esté trabajando. No podemos entender como un titular de un registro puede pasar 2 años, 3 años, 4 años y no pone su documentación al día”, comentó a Canal N.

Precisó que organizaciones como Confemí son considerados como “administrados del ministerio”, pues, aseguró, tienen registros y están en proceso de formalización. “No hay ningún preacuerdo o ninguna intención por parte del Ejecutivo de impulsar o favorecer a la minería ilegal”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Mineros informales bloquean la Panamericana Sur

El ministro reiteró, como dijo previamente a Gestión, que tampoco existe la posibilidad de una nueva prórroga al Reinfo luego del 31 de diciembre de 2025, cuando se dará un “cierre definitivo” al proceso de formalización, incluso si la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) no termina de formularse.

Respecto a la ley MAPE, que regiría el sector en los próximos 20 años, el ministro señaló que se espera que el debate se reinicie en las primeras semanas de la próxima legislatura.

¿Banco de la Nación podría comprar oro?

El titular del Minem también se pronunció sobre la propuesta de la Comisión de Economía del Congreso que plantea que el Banco de la Nación adquiera oro de los mineros artesanales.

La propuesta legislativa detalla que el Banco de la Nación no solo se encargaría de la compra, venta, exportaciones y comercialización de minerales, sino que también debería implementar tecnología, infraestructura y procedimientos para ello, pero ¿qué opina el ministro?

Montero señaló que esta entidad tiene otras funciones, por lo que no podría asumir un encargo de esa naturaleza, pero no consideró inviable la propuesta.

“No digo que sea inviable, lo que digo es que se tiene que analizar y que se tiene que sustentar por las personas que lo proponen, se tiene que analizar y sustentar para poder evaluar cuáles son los criterios que a ellos les mueve presentar una propuesta de esa naturaleza. Eso es algo que se tiene que evaluar cuidadosamente”, dijo.

En ese sentido, expresó su interés en observar la exposición de motivos de los legisladores para entender el razonamiento de la medida.