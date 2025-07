Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), rechazó la versión de la presidenta Dina Boluarte, quien indicó que los 50 mil mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no han tenido actividad minera ni documentación al día en los últimos cuatro años, por lo que no cumplen con los requisitos para la formalización.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el dirigente indicó que muchos mineros sí han tenido actividad, pero han sido suspendidos por no poder firmar contratos de explotación, ya que la mayoría no posee concesiones propias.

“Para empezar le voy a decir que en el año 2012 hubo una inscripción para inscribirse en el registro. En el año 2017 y 2020 se inscribieron más. Se creó un registro, pero ese se inscribió en el punto A, en una concesión que no es nuestra. Y como en el punto A se acabó el mineral, se fueron al punto B, se fueron al punto C y así sucesivamente. ¿Y qué ocurrió también? Que no les firmaron el contrato de explotación", precisó

“El gran problema de la formalización es el contrato de explotación, que eso me lo tiene que dar el dueño de la concesión. Porque el 97% de todos los mineros que estamos en proceso de formalización no tenemos concesión”, indicó.

Asimismo, Becker señaló que los mineros cumplen con los requisitos ambientales y de seguridad exigidos por la normativa, presentando expedientes técnicos y proyectos de impacto ambiental.

“Todos los mineros tenemos esto (requisitos exigidos). Yo, por ejemplo, tengo acá, soy Maximiliano Franco, este es mi proyecto de impacto ambiental para mitigar los impactos que he dado ocasión. Y esto lo presento al gobierno, ellos se evalúan y me califican. Esto es un expediente técnico profesional. Esto no es cualquier documento. Obviamente hay que cumplirlo para que lo aprueben”, señaló.

“Estas personas que han sido excluidas del proceso de formalización, que son más de 50 mil personas, dice que no ha tenido actividad, han tenido actividad. Lo que pasa es que han estado suspendidos, ¿por qué? Porque no han firmado el contrato de explotación, han presentado sus expedientes, no lo han evaluado. Finalmente, como ya no está también el punto inicial, está en otro punto, lo han dejado así”, añadió.

Finalmente, Máximo Becker confirmó estar inscrito en Renovación Popular, pero niega tener planes de postularse a elecciones en el corto plazo. Asimismo, indicó que sus acciones de protesta son por los derechos laborales y la formalización de los mineros y no por intereses partidarios.