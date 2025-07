La sesión tuvo una duración de más de cuatro horas, principalmente, con observaciones orientadas al reglamento del Congreso, dado que se había aprobado, semanas atrás, una cuestión previa para abordar este tema en la siguiente legislatura.

Con 12 votos en contra, una abstención y cinco a favor, la nueva propuesta fue rechazada. Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se observó que la propuesta busque un nuevo esquema de formalización, diferente al Reinfo; no tenga criterios para exclusión e, incluso, cuente con espacios de aprovechamiento para la minería ilegal.

Detalles del debate

El debate inició con el lamento de varios miembros de la comisión, entre ellos Gutiérrez, por la ausencia de los titulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero; y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes.

El viceministro de Minas, Ronald Ibarra, se presentó y trasladó cinco observaciones a la nueva propuesta de Ley MAPE, destacando el espacio peligroso para el avance de al minería ilegal.

Congresistas como Guido Bellido (Podemos Perú), Elizabet Medina y Alex Paredes (Bloque Magisterial) fueron los más enfáticos al criticar que se presenten estas observaciones de manera tardía. Pero Ibarra respondió que, desde el Minem, hicieron llegar diversos aportes desde el año pasado, empezando por la propuesta legislativa del entonces ministro Rómulo Mucho, en noviembre.

En este contexto, Paredes deslizó, a modo de advertencia, un escenario de eventuales fallecimientos durante las protestas de mineros que buscan una ampliación del Reinfo sin mayores condiciones.

“Cuando la justicia es la luz y la guía, no renuncian. Y si la vida tienen que dar, la dan, ya la dieron en Chala, en el Valle del Tambo. Lamentamos que los señores ministros, que no es la primera vez, no vengan a decir su punto de vista”, indicó.

Para Bellido, la ausencia de los ministros fue un intento de “sabotaje” por parte del Ejecutivo.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) indicó que el Ejecutivo puso al país en una posición complicada al poner fuera del sistema a más de 50,000 inscritos en el Reinfo que tenían su condición suspendida. El Minem detalló, días atrás, que más del 80% no registraba actividad desde hace cuatro años, al menos.

En tanto, Nilza Chacón (Fuerza Popular) observó que se haya sometido a debate esta propuesta, cuando ella impulsó la cuestión previa aprobada para que este tema se debata en la siguiente legislatura.

“Deben respetarse las decisiones y los acuerdos adoptados. En la sesión anterior [de la comisión], se votó para que el nueva ley MAPE se vote en la siguiente legislatura. En su caso [dirigiéndose a Gutiérrez], hizo declaraciones [ante medios] y reconoció que se votó una cuestión previa. Tiene que haber un respeto”, sostuvo.

El presidente de la comisión, Paul Gutiérrez, se mostró incómodo al ser reclamado por no respetar los procesos legislativos. | Captura

Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la comisión, en un primer momento y ante algunas observaciones planteadas, rechazó que se apruebe un texto, con el cargo de que se “arregle en el Pleno”. Calificó la situación como irresponsable, además de criticar el incumplimiento de la cuestión previa anteriormente aprobada.

Más adelante, Gonzales recordó que se convocó a esta quinta sesión extraordinaria con una agenda y citación sin firmas de los congresistas, lo que supone una falta al reglamento legislativo.

“Que quede claro la improvisación y desesperación de esta presidencia”, anotó.

Sin embargo, y pese a mostrar cierta incomodidad ante la evidencia de incumplimientos, Gutiérrez sometió a votación la nueva propuesta de Ley MAPE.

En medio de dudas sobre la validez de las cuestiones previas aprobadas, Gutiérrez llamó la atención al secretario técnico de la comisión para que, finalmente, concrete la apertura del debate.

“Señor secretario técnico, vayamos a votación para aprobar el predictamen con cargo a redacción porque hubo observaciones, esos cinco puntos y otros aportes”, mencionó.