Jelou tiene más de 600 empresas en su plataforma y más de US$ 200 millones en operaciones financieras procesadas. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Jelou, startup de origen ecuatoriano que ofrece infraestructura para construir aplicaciones sobre WhatsApp, supera los US$ 200 millones en operaciones financieras procesadas en su plataforma y proyecta duplicar sus ingresos este año. En Perú, su base de clientes está en el sector financiero, donde ya opera con Mibanco, el BCP y otras empresas del grupo Credicorp. Para sostener esa expansión evalúa levantar una nueva ronda de inversión a más tardar el próximo año.

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