Luis Loaiza, CEO y fundador de Jelou, señaló a Gestión que el objetivo de la empresa es resolver una limitación de la Inteligencia Artificial actual. “No te sirve de mucho si no genera transacciones y si a las empresas no les genera un retorno de inversión”, indicó. Sobre esa premisa, la firma trabajó en darle a sus modelos la capacidad de “conducir transacciones y mover dinero”.

Con cerca de 20 años en la industria de software B2B, el ejecutivo inició su trayectoria desarrollando aplicaciones de mensajería instantánea y una empresa de logística de última milla en Brasil. Jelou nació en 2017, cuando un banco le encargó construir un chat sobre Facebook Messenger. De ahí derivó la especialización de la compañía en banca, un rubro que, según el ejecutivo, la obligó a robustecer sus capacidades de seguridad, onboarding y validación de identidad.

Luis Loaiza, CEO y fundador de Jelou.

Jelou lleva al banco a WhatsApp: ¿pagos, créditos y firmas en un solo chat?

En sus inicios, la plataforma operaba con procesamiento de lenguaje natural y herramientas de Google y Amazon. El salto a la IA generativa llegó en 2022. “Eso cambió todo el panorama porque ahora cualquier persona podía hacer un chat, y eso hizo que el mercado tuviera mucha más competencia”, explicó Loaiza, quien sostiene que la diferenciación de Jelou estuvo en orientar esos modelos hacia la transacción.

La propuesta de Jelou se inspira en WeChat: convertir WhatsApp en una “súper aplicación” desde la cual se puede ejecutar múltiples servicios sin descargar software adicional. La empresa afirma que un usuario puede, mediante un solo mensaje de voz, consultar un saldo bancario, transferir dinero y emitir una factura en una misma conversación, activando varios sistemas a la vez.

Loaiza definió a la compañía como una plataforma “agnóstica y horizontal”, comparable a un proveedor de infraestructura en la nube. “Es el nuevo AWS para crear aplicaciones en WhatsApp. Puedes hacer un e-commerce aquí o puedes hacer una aplicación de banco”, afirmó. El ejecutivo subraya que el 92% de la población peruana usa WhatsApp, lo que reduce barreras frente a las aplicaciones móviles tradicionales.

Como ejemplo del alcance del canal, Loaiza citó el caso de Arca Continental en el Perú, donde muchos tenderos de barrio gestionan hoy la firma de contratos de forma 100% digital por WhatsApp.

La compañía no desarrolla inteligencia artificial propia: provee la plataforma para que bancos, retailers y desarrolladores integren pagos, validación de identidad y firma electrónica dentro de WhatsApp.

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Credicorp invirtió en Jelou: evalúa nueva ronda y va por México

Jelou cerró su primera ronda semilla a inicios de 2023, por US$ 3 millones, con inversionistas de California y México —entre ellos Arca Continental, embotelladora que además es cliente de la firma en el Perú—, recursos que destinó a reconstruir su plataforma.

Su última ronda fue una Serie A de US$ 10 millones, con participación de Krealo, el brazo de capital de riesgo de Credicorp. El ejecutivo describió la relación con el grupo financiero como estratégica y destacó que Jelou figura entre las empresas con más casos de uso dentro del conglomerado, con presencia en bancos y aseguradoras.

La compañía no descarta levantar una nueva ronda. “Puede ser para el siguiente año, puede ser antes (...) máximo sería el siguiente año”, precisó.

Loaiza resaltó el componente de inclusión financiera del modelo, sobre todo en zonas rurales y nichos del agro, donde la descarga de aplicaciones y la conectividad son obstáculos. Con Mibanco, en el Perú, la firma señala que ya se desembolsan créditos de forma automática a usuarios que ingresan por WhatsApp.

La empresa opera en más de 13 países, con foco en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y en expansión hacia México. Asimismo, cuenta con más de 600 empresas en su plataforma y registra más de US$ 200 millones en operaciones financieras procesadas, además de “millones” de flujos transaccionales diarios. En paralelo, su línea self service —abierta a cualquier desarrollador— crece a más del 100% mensual, con usuarios incluso en África.

En el plano financiero, Jelou cerró el año pasado con ingresos de entre US$ 3 millones y US$ 4 millones, cifra que proyecta duplicar este ejercicio. “La proyección es que esta compañía llegue a facturar US$ 50 a US$ 100 millones”, afirmó Loaiza.

Más datos sobre Jelou.

Origen. Startup fundada en 2017, de raíz ecuatoriana, con equipo en Perú, Colombia, Ecuador, México y Argentina.

Startup fundada en 2017, de raíz ecuatoriana, con equipo en Perú, Colombia, Ecuador, México y Argentina. Inversión. Serie A de US$ 10 millones con participación de Krealo (Credicorp); ronda semilla previa de US$ 3 millones (2023).

Serie A de US$ 10 millones con participación de Krealo (Credicorp); ronda semilla previa de US$ 3 millones (2023). Clientes. Mibanco, BCP y el grupo Credicorp en el Perú; Movilbus (transporte) y Falabella (Colombia), entre otros.

Mibanco, BCP y el grupo Credicorp en el Perú; Movilbus (transporte) y Falabella (Colombia), entre otros. Presencia. Más de 13 países, con foco en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y expansión a México.

Más de 13 países, con foco en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y expansión a México. Cifras. Más de 600 empresas en la plataforma y más de US$ 200 millones en operaciones financieras procesadas.

Más de 600 empresas en la plataforma y más de US$ 200 millones en operaciones financieras procesadas. Propuesta de valor. Infraestructura para construir aplicaciones con IA, pagos, validación de identidad y firma electrónica dentro de WhatsApp.