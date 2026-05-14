Los Directorios de Credicorp Ltd. y Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., designaron a Alejandro Pérez-Reyes como nuevo líder de la línea de Microfinanzas, y nuevo gerente general de Mibanco, respectivamente, cargos que asumirá a partir del 1 de octubre de 2026.

Actualmente, se desempeña como Gerente Central de Planeamiento y Finanzas de BCP y CFO de Credicorp. Desde esta posición, liderará no solo la gestión de la subsidiaria, sino también la continuidad del crecimiento y consolidación del negocio, con el objetivo de fortalecer una empresa cada vez más escalable, dinámica y con mayor impacto.

Con más de 25 años de experiencia en el grupo, Pérez-Reyes ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en BCP, Prima AFP y Credicorp Capital, además de haber estado involucrado en iniciativas de estrategia, finanzas, mercados de capitales y procesos de transformación a nivel corporativo.

El ejecutivo reemplazará a Javier Ichazo, quien emprenderá nuevos retos profesionales tras 30 años en Credicorp, diez de los cuales se desempeñó como CEO de Mibanco.

Asimismo, Ignacio Belaunde, actual Gerente de la División Planeamiento y Control Financiero de BCP, asumirá el cargo de Gerente Central de Planeamiento y Finanzas de BCP y CFO de Credicorp, en reemplazo de Alejandro Pérez-Reyes.

En este rol, estará a cargo de liderar la estrategia financiera del grupo, los procesos de planificación y control, la gestión de capital, la relación con inversionistas y el reporte financiero. Belaunde cuenta con una sólida trayectoria en el sector financiero y una amplia experiencia en banca y gestión estratégica.

“Estos nombramientos reflejan el compromiso de Credicorp con el desarrollo de su liderazgo y con una transición ordenada que asegure la continuidad del negocio, fortaleciendo al mismo tiempo la creación de valor de largo plazo y el impacto de nuestras operaciones”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.