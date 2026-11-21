El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó el límite de inversión de las AFP en instrumentos financieros del exterior.

Las administradoras podrán destinar hasta el 51.5% de los recursos de los fondos de pensiones a instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica se realice mayoritariamente fuera del país.

La decisión fue oficializada mediante la Circular N.° 0030-2026-BCRP, que modifica los límites de inversión generales aplicables a los fondos administrados por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

Según la circular, el Directorio del BCRP aprobó elevar el límite de inversión en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica se desarrolla mayoritariamente en el exterior.

Con esta modificación, el porcentaje operativo máximo para este tipo de inversiones se ubicará en 51.5% a partir de diciembre del 2026.

La autoridad monetaria señaló que la medida tiene como objetivo promover una mayor diversificación de las inversiones que realizan las AFP con los recursos de los fondos previsionales.

CAMBIO REGIRÁ DESDE DICIEMBRE

La modificación forma parte de la actualización de la Circular N.° 027-2018-BCRP, norma que establece los porcentajes operativos máximos para los límites de inversión generales y el sublímite de instrumentos emitidos o garantizados por el Estado peruano.

La nueva disposición se sustenta en el artículo 25-D del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, que contempla la intervención del BCRP en la determinación de los límites operativos de inversión de los fondos administrados por las AFP.

De acuerdo con la disposición, el nuevo límite de 51.5 % entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre de 2026. La circular fue suscrita por el gerente general del BCRP, Paul Castillo Bardález.

El ajuste se produce después de que la Ley N° 32428, promulgada en agosto de 2025, elevara de 50% a 80% el límite legal máximo para las inversiones previsionales en instrumentos del exterior. Sin embargo, el porcentaje operativo efectivo continúa siendo determinado por el BCRP.