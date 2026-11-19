El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) pone hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

Mediante la Circular N° 0029-2026-BCRP, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y tendrá las siguientes características:

Denominación: S/ 1

Aleación: Plata 0.925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5,000 unidades

BCRP .

El reverso de la moneda representa una perspectiva de la fachada del Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno, destacando el frontón triangular en el centro, los balcones, ventanas y el acceso principal.

En la parte superior figuran los años 1825-2025 y el nombre de la institución; a la derecha se muestra el emblema institucional del bicentenario.

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCR: tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp, el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

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