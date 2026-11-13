Ente emisor no subía su tasa desde enero del 2023. (Foto: GEC)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió su tasa de interés de referencia por primera vez desde enero del 2023, una medida que el consenso del mercado anticipaba incluso desde octubre, pero que recién se materializó este mes, ¿qué ocurrió?

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