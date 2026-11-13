Este noviembre, la tasa clave se elevará de 4.25% a 4.50%, un ajuste en la política monetaria que no se observaba en más de tres años y medio. En ese lapso, hubo flexibilización y a partir de septiembre del 2025 la tasa permaneció invariable en 4.25%.

Las tribulaciones para el BCRP empezaron en marzo, tras el estallido de la guerra en Irán que disparó el precio del petróleo a más de US$ 100 al mes siguiente, pero que coincidió con el cierre del conducto principal de gas en el Perú. Estos dos hechos empujaron la inflación anual en marzo a 3.8%, desde 2.2% en febrero.

Desde el primer trimestre, la inflación anual se mantiene por encima del rango meta del instituto emisor (entre 1% y 3%), ya que el conflicto en Medio Oriente no permite que los precios del crudo y derivados amainen. A ello se añade el impacto de El Niño sobre los precios de alimentos, que se acentuó en los dos meses previos.

Hasta antes del movimiento de su tasa, el BCRP enfatizaba que no reaccionaba con su política monetaria, pues esta es inocua antes choques de oferta. Pero alertas de que el alza de precios de combustibles ya se traslada a más bienes y servicios, lo obligaron a actuar.

La autoridad monetaria indicó que la decisión, tomada ayer, tiene “el objetivo de propiciar el retorno de la inflación al rango meta, en un contexto caracterizado por fuertes choques de oferta, un aumento de las expectativas de inflación y un alto dinamismo de la demanda interna”.

La inflación acumulada en 12 meses a octubre fue de 5.25%, el triple que el nivel que registró a inicios del presente año.

El BCRP tomó una importante decisión de política monetaria. Foto: Andina.

Riesgo

El economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, afirmó que el BCRP tomó en cuenta esas tres razones, porque los choques de oferta han sido más persistentes y de mayor magnitud de lo previsto. “En ese escenario, el riego de que las presiones inflacionarias se puedan exacerbar crece y por ello el BCRP ha elevado su tasa de interés”, dijo.

“La acción del BCRP es como una señalización, una acción concreta que refuerza la credibilidad en el compromiso de mantener la inflación controlada y preservar la estabilidad de precios, para que la inflación retorne a la meta”, añadió.

Si no se hubiera tomado esa medida, se podría generar un desanclaje de las expectativas de inflación, y los agentes económicos incorporarían en sus contratos una mayor previsión de alza de precios, sostuvo.

El escenario que contempla BBVA es que la inflación posiblemente se acelere algo más en los próximos meses, por una transmisión de los altos precios de combustibles a otros componentes de la canasta de consumo, señaló Perea. Por ello, consideró que el BCRP, en su comunicado de política monetaria, no descarta elevar nuevamente su tasa de interés en los meses venideros.

Jorge Chávez, presidente de Maximixe, indicó que aunque las expectativas de inflación a 12 meses puedan bajar algo de un mes a otro, preocupa que se mantienen por encima de la meta del BCRP. “Por ello, ante choques de oferta que se están volviendo permanentes, la autoridad monetaria ha decidido elevar su tasa clave”, agregó.

Concentración y rigidez

Cuando en marzo se produce el problema de la avería del gas de Camisea, se observa un salto de la inflación, y ese era el momento en el que el BCRP debió subir su tasa de interés de referencia, sostuvo Jorge Chávez, de Maximixe.

“En la economía peruana, por la alta concentración e integraciones verticales en algunos mercados, existe mucha rigidez para que los precios bajen. Esas imperfecciones son aprehendidas por los agentes. Entonces, cuando los agentes ven choques, por más que sean de oferta y aislados, ya tienden a elevar más su expectativa porque piensan que no van a bajar tan fácilmente los precios”, sostuvo el analista.

La inflación acumulada en 12 meses a octubre fue de 5.25%, el triple que el nivel que registró a inicios del presente año. (Imagen: Andina)

Tasas en el mercado

El BCRP sube su tasa de interés con el objetivo de elevar el costo de financiamiento para personas y empresas, de forma que estas tiendan a moderar su gasto. Así, se ralentiza el consumo y la inversión, lo que atenúa presiones inflacionarias provenientes de la demanda.

Hugo Perea indicó que, ante una vigorosa demanda interna, el Banco Central busca, con el incremento de su tasa referencial, dar la señal de que está presto a actuar para preservar la estabilidad monetaria.

Y quienes más directa y rápidamente sentirán el impacto de la medida del BCRP son los que toman créditos de corto plazo, como las corporaciones o clientes preferenciales que se financian a 90 días, detalló.

Según Chávez, los créditos de muy corto plazo son los que pueden afectarse más rápidamente por el alza de la tasa de referencia del BCRP, como el uso de la tarjeta de crédito para endeudarse pagando en cuotas.

“El efecto más inmediato se ven en las expectativas, antes que en las tasas de los créditos. Demora un poco más que se dé el impacto a lo largo de toda la cadena de valor del sistema financiero”, refirió el analista, aclarando pueden influir muchas variables en las tasas finales del mercado.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.