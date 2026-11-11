Un hombre se refresca en una fuente pública en medio de las altas temperaturas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño en Cali, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
Un hombre se refresca en una fuente pública en medio de las altas temperaturas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño en Cali, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
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Agencia Bloomberg
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El Niño, que se intensifica en el océano Pacífico, elevará las temperaturas globales entre 0.1 °C y 0.2 °C adicionales, prolongando el calor excepcional durante el resto de este año y hasta principios de 2027, según la Organización Meteorológica Mundial.

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