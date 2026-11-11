Este año va camino de convertirse en uno de los más cálidos desde que existen registros, con temperaturas 1.47 °C (2.65 °F) por encima del promedio preindustrial entre enero y septiembre, según el informe “Estado del Clima” de la agencia de la ONU, publicado este lunes al inicio de la cumbre climática COP31 en Turquía.

“Estamos potenciando nuestros fenómenos meteorológicos y El Niño será un multiplicador de riesgos”, dijo la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo . “El Niño y, de hecho, el estado del clima mundial en 2026 dan un nuevo significado a la expresión ‘fuera de lo normal’”.

Las temperaturas superarán en más de 1.5 °C los niveles preindustriales en 2026, según datos publicados la semana pasada por la agencia de observación Copernicus. Ese umbral ya se superó en 2024, el año más caluroso jamás registrado, y la ONU espera que las temperaturas globales lo rebasen también como promedio a largo plazo. En el mejor de los casos, el calentamiento alcanzaría 1.8 °C durante este siglo, un escenario que requeriría reducciones significativas de los gases de efecto invernadero de origen humano que provocan el cambio climático, más allá de los compromisos actuales de los países. Incluso si las naciones cumplen sus actuales promesas sobre emisiones, la ONU advierte que el mundo va camino de calentarse 2.6 °C.

“Es difícil adaptarse a un mundo que no deja de calentarse y, por desgracia, no vemos ningún cambio en esta curva”, dijo Saulo a periodistas durante una conferencia de prensa en Antalya, Turquía. “La ambición está ahí, pero con los niveles actuales de emisiones de CO₂ no vemos posible mantener el límite de 1.5 grados”.

El fenómeno de El Niño de este año es el más intenso jamás registrado. El patrón meteorológico modifica las temperaturas y las precipitaciones en todo el mundo, alterando la probabilidad de sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos en distintas regiones. La OMM prevé que persista hasta febrero y provoque anomalías de temperatura de hasta 3.7 °C en las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, frente a la anomalía de 0.2 °C registrada en marzo.

Lima tendrá un verano más caluroso por El Niño. Foto: Andina.

“Un ‘super El Niño’ está acelerando el cambio climático, y sus efectos suponen un doble golpe mortal”, dijo el secretario ejecutivo del organismo de las Naciones Unidas para el clima, Simon Stiell . “La crisis climática es ahora una crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas, desde la contaminación tóxica hasta el calor extremo y los desastres climáticos que están poniendo a prueba los sistemas sanitarios y las infraestructuras”.

Entre 2017 y 2026, el nivel del mar subió un promedio de 3.9 milímetros (0.15 pulgadas) al año, frente a los 2.4 milímetros anuales registrados entre 1993 y 2002, según la OMM. El calor de los océanos continuó aumentando este año, según la agencia, una señal de que se acelera el ritmo al que el sistema terrestre acumula calor. Los océanos más cálidos se expanden, lo que contribuye al aumento del nivel del mar, mientras que el deshielo marino es otro factor. El hielo marino del Ártico alcanzó en marzo de este año la extensión máxima más baja o la segunda más baja jamás registrada, según la OMM.

Los fenómenos meteorológicos extremos tuvieron efectos distintos sobre las energías renovables en diversas partes del mundo en 2025, según el informe. En toda Europa, la producción de energía solar se situó por encima del promedio y la de energía eólica, por debajo, mientras que la demanda de electricidad impulsada por la temperatura fue inferior al promedio. Por su parte, África central y meridional registraron precipitaciones relacionadas con la energía hidroeléctrica por debajo del promedio y una mayor demanda.

Por otra parte, el número de países que declararon contar con sistemas de alerta temprana aumentó a 136 en 2025, frente a los 56 de una década antes. Esto acerca al mundo al objetivo de la ONU de contar con sistemas de alerta temprana que cubran a toda la población del planeta para finales del próximo año.