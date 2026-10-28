La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó por trigésima cuarta vez el embargo unilateral de Estados Unidos hacia Cuba, el cual rige desde 1960.

Con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, se aprobó la resolución que exige el final de esta medida contra la mayor de las Antillas.

La influencia de Donald Trump en América Latina

De acuerdo con la ONU, la resolución demuestra un incremento del respaldo en América Latina hacia Estados Unidos y la política de embargo mantenida por Donald Trump, mientras que también se ve un menor apoyo a Cuba —que sigue bajo el yugo comunista de Miguel Díaz-Canel—.

Estados Unidos e Israel votaron en contra del texto que pide el fin al embargo a Cuba, pero también se sumaron a esta postura Colombia, Ecuador y Costa Rica.

El país cafetero en 2025 votó a favor, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron en dicho año.

Otros países que rechazaron el fin del bloqueo fueron Paraguay y Argentina; mientras que Chile, Honduras y Perú, que el año pasado votaron a favor, esta vez decidieron abstenerse.

¿Es el final del embargo contra Cuba? La resolución de la ONU no es jurídicamente vinculante, por lo que no obliga a Estados Unidos a cambiar sus sanciones y restricciones. Según la ONU, solo se reitera la exigencia internacional de “levantar el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla”.

La Asamblea General de la ONU aprueba, por 34ª ocasión, una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Foto: X/@@NoticiasONU

¿Qué implica la abstención de Perú?

De acuerdo con el internacionalista Miguel Rodríguez Mackay, la abstención del Perú sobre el embargo a Cuba constituye una decisión soberana que no debería generar alarma.

A su criterio, el cambio de postura de la diplomacia peruana tiene que verse como parte de las facultades del Gobierno de Keiko Fujimori para llevar las relaciones internacionales del país.

“Los antecedentes diplomáticos no obligan a mantener una misma votación. No existe ninguna postura esculpida en piedra. Las posturas van de la mano con las circunstancias”, manifestó a Gestión.

Para el también excanciller, la abstención en la Asamblea de la ONU no representa una ruptura de la tradición diplomática peruana. Sostuvo que la política exterior, dentro del respeto al derecho internacional, debe considerar las coyunturas y la realidad de cada país.

Por ejemplo, mencionó que la abstención peruana se da por la falta de apertura política por parte del régimen cubano de Díaz-Canel con el Perú y la región, y por la situación de los derechos humanos no atendidos. “Creo que la abstención peruana es una abstención realista, discrecionalmente válida, que corresponde al momento”, anotó.

El resultado refleja un cambio respecto a los últimos años, especialmente entre los países de América Latina, mencionan desde la ONU, en referencia al apoyo de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Ecuador hacia el bloqueo de Trump contra Cuba. Foto: cortesía Casa Blanca.

Piden cuestionar bloqueo

Por otro lado, el internacionalista Óscar Vidarte consideró que existe una “derecha trumpista” en América Latina que avala las políticas de embargo aplicadas hacia Cuba por parte de Washington.

A su criterio, por lo votado en la Asamblea General de la ONU, “no se trata de apoyar a Cuba”, sino de rechazar todo tipo de presión política externa en perjuicio de la población.

“Es cuestionar prácticas que no pueden aceptarse entre estados y que afectan principalmente a la población, y peor aún, sin resultados a lo largo del tiempo”, escribió en X.

Una postura similar mantienen las senadoras de Ahora Nación, Ruth Luque y Mirtha Vásquez, quienes criticaron a la Cancillería del Perú por virar de decisión política y no respaldar el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba.

Con información de EFE, France 24 y ONU.