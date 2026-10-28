El excandidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, aterrizó en Estados Unidos y se autoproclamó como el “verdadero presidente electo”, a pesar de la derrota en las urnas contra Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de una misiva abierta en X, el también senador manifestó su agradecimiento a Javier Milei y Donald Trump, sendos mandatarios de Argentina y Estados Unidos, por su apoyo, y ratificó que hubo irregularidades en la jornada democrática brasileña.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro (C) llega al Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka con su familia el 28 de octubre de 2026 en Miami, Florida. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES via AFP

“Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil. Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil son parte de una organización criminal que implementó una tiranía”, escribió.

Bolsonaro cuestionó el abuso de poder político y económico en su contra, y reiteró que su afán no era abandonar Brasil, pero se vio obligado porque iban a perseguirlo como a su padre, Jair Bolsonaro.

“No era mi intención abandonar mi patria,pero sé exactamente a dónde me llevará esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado”, anotó.