Flávio Bolsonaro anunció que organizará a la oposición en el Congreso brasileño tras reconocer el Partido Liberal los resultados electorales. Foto: EFE.
Flávio Bolsonaro anunció que organizará a la oposición en el Congreso brasileño tras reconocer el Partido Liberal los resultados electorales. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , reconoció este lunes los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la .

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que el PL “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”.

Sin embargo, tras la divulgación de los resultados, Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y dijo que iba a solicitar la anulación de los comicios, tras la decisión de última hora de la Corte Suprema de extender la jornada de votación, respondiendo a un pedido del oficialismo.

Con más de cuatro millones de votos de diferencia, Lula selló una inédita remontada respecto a la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se había impuesto por dos puntos porcentuales.

PL anuncia oposición a Lula

En el comunicado, la formación opositora señaló que el aumento del gasto público y de beneficios sociales realizados por el Gobierno de Lula antes de los comicios condicionó la equidad de la contienda y anunció que exigirá explicaciones dentro del marco institucional.

Flávio Bolsonaro anunció que organizará a la oposición en el Congreso brasileño tras reconocer el Partido Liberal los resultados electorales. Foto: EFE.
Flávio Bolsonaro anunció que organizará a la oposición en el Congreso brasileño tras reconocer el Partido Liberal los resultados electorales. Foto: EFE.

“Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales” pero este domingo, “el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social”, expresó la nota.

Pese al traspié en la segunda vuelta, la fuerza conservadora destacó su avance legislativo “histórico”, tras asegurarse una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, .

Asimismo, el senador insistió en que buscará que la Justicia anule la candidatura del mandatario reelecto por los presuntos abusos que atribuye a su campaña. Entre sus cuestionamientos mencionó un supuesto “complejo industrial de noticias falsas” impulsado por el oficialismo y presuntos “abusos de poder político y económico sin precedentes”.

Con información de EFE.

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