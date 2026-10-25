Combo de fotografías que muestra al presidente y candidato a la reelección de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (i) y al candidato opositor Flávio Bolsonaro durante sus respectivos cierres de campaña este sábado. EFE/ Sebastiao Moreira / Andre Coelho
Combo de fotografías que muestra al presidente y candidato a la reelección de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (i) y al candidato opositor Flávio Bolsonaro durante sus respectivos cierres de campaña este sábado. EFE/ Sebastiao Moreira / Andre Coelho
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Por otro lado su rival, Flávio Bolsonaro, alcanza el 42.34%.

Con el 0.25% de las urnas escrutadas, Lula da Silva suma 193,174 votos, mientras que Bolsonaro obtiene 142,169.

Los brasileños acudieron a las urnas este domingo 25 de octubre para definir al próximo presidente.

Ambos llegaron al balotaje tras una primera vuelta en la que ninguno consiguió la mayoría necesaria para ganar.

Por otro lado, la campaña electoral brasileña se ha caracterizado por una constante polarización entre los seguidores de ambos candidatos, lo cual se profundizó en la segunda vuelta.

Cabe precisar que las urnas se cerraron a las 17:00 horas hora de Brasilia. Asimismo, unos 158,7 millones de electores fueron convocados para votar en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP).
Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP).

TE PUEDE INTERESAR

No hay refugio ante El Niño más intenso jamás visto, advierten gestores de fondos
Desde Bad Bunny a Gusttavo Lima: dime qué música escuchas y te diré por quién votas
Alistan primera emisión de bonos panda en yuanes de un soberano latinoamericano

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.