Luiz Inácio Lula da Silva lidera la segunda vuelta presidencial de las elecciones generales de Brasil con el 57.66% de los votos, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). Por otro lado su rival, Flávio Bolsonaro, alcanza el 42.34%.

Con el 0.25% de las urnas escrutadas, Lula da Silva suma 193,174 votos, mientras que Bolsonaro obtiene 142,169.

Los brasileños acudieron a las urnas este domingo 25 de octubre para definir al próximo presidente.

Lula busca la reelección y la continuidad de su gobierno, mientras que Flávio, hijo del exmandatario Jair Bolosnario, aspira a llevar nuevamente a la derecha a la Presidencia. Ambos llegaron al balotaje tras una primera vuelta en la que ninguno consiguió la mayoría necesaria para ganar.

Por otro lado, la campaña electoral brasileña se ha caracterizado por una constante polarización entre los seguidores de ambos candidatos, lo cual se profundizó en la segunda vuelta.

Cabe precisar que las urnas se cerraron a las 17:00 horas hora de Brasilia. Asimismo, unos 158,7 millones de electores fueron convocados para votar en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.