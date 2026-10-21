El fenómeno climático de El Niño, asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, está provocando sequías e inundaciones que dañan los cultivos. (Foto: Internet)
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Agencia Bloomberg
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La posibilidad de que el mundo enfrente El Niño más intenso jamás registrado está llevando a cada vez más gestores de fondos a preparar sus carteras para las disrupciones que se avecinan.

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