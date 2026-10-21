Las Bambas produjo más de 100,000 toneladas de cobre en concentrado durante el tercer trimestre de 2026.
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Josimar Cóndor
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En el tercer trimestre de 2026, la minera china MMG Limited (MMG) mantuvo una producción estable, con un volumen total de cobre que aumentó 3% interanual. La producción total del mineral rojo, incluyendo cobre concentrado y cátodo, fue de 131,215 toneladas, respaldada por una sólida contribución de la mina peruana Las Bambas (Apurímac), que produjo 100,289 toneladas de cobre en concentrado. Así, el yacimiento se reafirma como activo insignia de la compañía, la cual se prepara para los potenciales efectos del fenómeno El Niño y; a largo plazo, también comienza a delinear los primeros pasos en el tajo Sulfobamba.

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