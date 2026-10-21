Ivo Zhao, CEO y director ejecutivo de MMG, señaló que Las Bambas continúa siendo el activo insignia y la piedra angular de las ganancias y flujo de caja de la compañía, y que produjo más de 100,000 toneladas de cobre en concentrado durante el trimestre.

“La operación continuó funcionando de manera eficiente y confiable, procesando 14.28 millones de toneladas de mineral, el segundo mayor rendimiento trimestral desde el inicio de operaciones”, destacó en la conferencia ante analistas.

De otro lado, manifestó que, según lo previsto en el plan minero, las leyes fueron menores durante el trimestre, con mayores niveles de oxidación del mineral y mayor contenido de calcio y magnesio, lo que presionó las recuperaciones. No obstante, afirmó que el mayor rendimiento del molino ayudó a compensar gran parte del impacto y respaldó un resultado sólido de producción.

Las Bambas continuó funcionando de manera eficiente y confiable en el tercer trimestre de 2026, procesando 14.28 millones de toneladas de mineral, Photographer: Alessandro Cinque/Bloomberg.

Al cierre del tercer trimestre, refirió que Las Bambas había producido más de 310,000 toneladas de cobre en lo que va del año y que, sobre la base del desempeño operativo actual, se espera que la producción anual alcance alrededor de 400,000 toneladas.

Respecto al molibdeno, el ejecutivo señaló que el desempeño en ese mineral fue otro punto destacado, con un incremento de producción de 61% interanual a 1,098 toneladas, respaldado por una mejor recuperación. Para el cuarto trimestre, anunció que está programada la puesta en marcha de una nueva columna de flotación de molibdeno, apuntando a respaldar mayores mejoras en la recuperación y que contribuya positivamente tanto en costos como en valor general.

La futura operación de Sulfobamba

En una mirada a largo plazo, Xuesong Chen, presidente y CEO de Las Bambas, indicó que Sulfobamba de Las Bambas es muy importante para la compañía y que se trata del tercer tajo que se incorporará al plan de producción anual. Como se mencionó previamente, recordó que el inicio de su operación diaria está previsto alrededor del año 2035.

“No obstante, nos esforzaremos por adaptarnos a las condiciones actuales y haremos todo lo posible por acelerar su producción. Por otro lado, existe ahora un nuevo gobierno peruano y las políticas empresariales se irán aclarando gradualmente. Realizaremos ajustes en nuestro plan de producción en función de los cambios en dichas políticas”, manifestó.

Asimismo, afirmó que el propósito principal de Sulfobamba es compensar el agotamiento de los otros dos tajos en producción (Ferrobamba y Chalcobamba).

El tajo Sulfobamba de Las Bambas se incorporará al plan de producción anual en 2035, aunque MMG busca acelerar ese proceso.

Impacto de Sulfobamba y las prioridades

Respecto al aporte del tajo Sulfobamba, Chen destacó que lograrían un volumen estable de 450,000 toneladas anuales. Al diseñar el plan minero, remarcó que usualmente consideran primero las áreas de mayor grado de mineral, por lo que la producción de Sulfobamba podrá compensar la caída de ley.

“En cuanto a la capacidad de procesamiento, debemos ampliarla. Respecto a la recuperación, tenemos que recurrir a la ciencia, la tecnología y nuestra gestión para mejorarla. En lo que concierne a la ley del mineral, al diseñar el plan minero existe cierto margen de ajuste; no obstante, la ley depende del propio cuerpo mineralizado y de sus características naturales”, afirmó.

Además, indicó que Sulfobamba aportará con mayor grado de mineral, pero precisó que las 400,000 o 450,000 toneladas no son un volumen de producción establecido, pues la estructura y forma del cuerpo mineral cambia. Cada año, refirió que realizan un plan de ciclo de vida completo con mejoras y optimizaciones, y que tanto el año pasado como este año se alcanzará alrededor de 400,000 toneladas por la optimización del plan e inversión en tecnología e investigación, pese a factores externos.

Añadió que la tendencia general de grado y volumen de producción de Las Bambas estaba en declive el año pasado, pero tras los esfuerzos realizados se han visto avances.

Efectos de El Niño en Las Bambas

De otro lado, Chen manifestó que el efecto del denominado “súper El Niño” aún no es del todo claro a nivel global. En el caso de Perú, manifestó que en el norte se registrarían mayores precipitaciones, mientras que en otras zonas el clima sería más seco, aunque con incrementos intermitentes de lluvias.

En ese sentido, afirmó que la compañía viene incrementando el almacenamiento de agua en el reservorio, aunque sin almacenar en exceso para evitar que el nivel se eleve demasiado ante lluvias fuertes. Asimismo, indicó que se ha reforzado el monitoreo y la vigilancia en la presa y en la zona de captación, con trabajos de limpieza en el área.

Además, sostuvo que la condición de las carreteras en el Perú no es muy buena, por lo que se están asegurando las rutas de suministros y materiales. Manifestó que se han implementado medidas preventivas de monitoreo ante el riesgo de deslizamientos y que se viene evaluando el peligro potencial para proteger la mina y garantizar que las rutas de venta se mantengan fluidas.

MMG está asegurando las rutas de suministros y materiales ante posibles impactos de fenómeno El Niño.

Inventarios de Las Bambas estarán lo más cerca posible de los puertos

Respecto a la gestión de inventarios de Las Bambas, Chen señaló que la estrategia de la empresa es trasladar el inventario lo más cerca posible a los puertos que operen con mayor certeza. Actualmente, precisó que el inventario en mina se encuentra en un nivel bajo y que prácticamente todo el volumen de producción puede ser transportado para su venta.

Añadió que la comercialización está a cargo del accionista, quien realiza los arreglos necesarios para asegurar las ventas, en un contexto donde el volumen de ventas de cobre se incrementó de manera importante en el tercer trimestre.

Producción de molibdeno

Consultado por las perspectivas de producción de molibdeno tras el incremento en los niveles de recuperación de mineral en el tercer trimestre en Las Bambas, Chen destacó que en ese periodo iniciaron trabajos experimentales vinculados a químicos y reactivos. Así, el grado de molibdeno resultó mayor al esperado, lo que permitió alcanzar un volumen de producción muy bueno.

Para el cuarto trimestre, adelantó que contará con mejoras en el transporte de mineral y que se optimizará el procesamiento y molienda para incrementar la recuperación, por lo que se mantendrá en un buen nivel.

Sin embargo, recordó que el cobre es el producto principal de toda la mina, por lo que el plan minero tiene como objetivo principal la producción de cobre. En ese sentido, remarcó que el molibdeno es de naturaleza secundaria, por lo que presentará volatilidad, aunque expresó confianza en que este año el volumen de producción de ese mineral superará la guía de producción general.

Caída de grado de mineral de cobre en Las Bambas

Respecto a la caída del grado de mineral de cobre Las Bambas, el ejecutivo explicó que el plan minero se basa en múltiples factores, pero principalmente debe considerar la maximización del valor del ciclo de vida completo de la mina y enfrentar algunos riesgos.

De otro lado, afirmó que este año fue marcado por la coyuntura electoral en Perú y existen riesgos vinculados con el cambio climático. Así, la secuencia minera se enfocará en zonas de alto grado, priorizando esas áreas.

Además, indicó que durante el proceso de producción se debe lograr un equilibrio, por lo que en el cuarto trimestre habrá cierta disminución en el grado, pero sin una caída significativa, lo que permitirá asegurar que el volumen de producción anual alcance la meta prevista.

CLAVES:

Costos. La guía de costos C1 (costo operativo directo) para todo el 2026 se redujo a US$ 0.821 por libra en Las Bambas.

Laboral. MMG lamentó informar de decesos de dos miembros del equipo de Las Bambas durante el tercer trimestre tras quedar heridos durante el reemplazo de una bomba en el estanque de clarificación.