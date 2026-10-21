La ONU pidió este miércoles una acción “anticipada” para proteger a las personas más expuestas al fenómeno climático El Niño, que podría ser “sin precedentes” y “literalmente fuera de las escalas de seguimiento”, con 3.8 grados por encima de la media.

“En el día de hoy lanzamos un llamamiento conjunto a favor de una acción anticipada urgente y coordinada (...) No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves”, declaró a la prensa en Ginebra la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo .

La argentina hizo este llamado junto al jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, para contrarrestar los efectos de este fenómeno que hará subir la temperatura en gran parte del planeta y afectará a las precipitaciones, aumentando los riesgos de sequías e inundaciones.

“Este episodio de El Niño es un fenómeno colosal. Es una verdadera fuerza destructiva (...) va a golpear de lleno a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico”, alertó Fletcher, que teme consecuencias humanitarias “considerables”.

“Esto generará choques económicos (...) y alimentará aún más los conflictos, los desplazamientos de poblaciones y las migraciones”, predijo.

“América Central necesita ayuda inmediata”

Por eso reclama “una movilización total y una respuesta coordinada a escala internacional”.

Anunció haber movilizado más de US$ 50 millones a través del fondo central de intervención de emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) para ayudar a once países en primera línea, incluidos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

También llamó a los países, a los bancos de desarrollo y a las instituciones financieras a desbloquear financiamiento “antes de que se produzcan los daños, y no después”.

“Somalia, Etiopía y Kenia necesitan fondos y suministros antes de la llegada de las fuertes lluvias; el sur de África necesita semillas y ganado antes del cierre de los períodos de siembra y preparación agrícola; América Central necesita ayuda inmediata para preservar los medios de subsistencia, mientras que Asia y el Pacífico deben prepararse para enfrentar sequías, inundaciones y ciclones”, añadió.

Según Saulo, el episodio actual de El Niño “podría ser de una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de seguimiento”.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, da una rueda de prensa para presentar el boletín trimestral sobre la evolución del fenómeno El Niño. (EFE/ Isabel Saco).

“Alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026, pero sus repercusiones se sentirán mucho después de esa fecha”, advirtió.

El Niño es un fenómeno natural que regresa cada dos a siete años.

Temperaturas más altas

Las aguas de la superficie del mar del centro y el este del Pacífico ecuatorial se calientan a partir de la primavera, lo que provoca cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones a escala mundial.

En su última evaluación, la OMM prevé que la temperatura de la superficie marina del Pacífico sea 3.8 °C superior a la media entre noviembre y enero.

“Nunca hemos registrado un valor de 3.8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”, explicó Saulo.

Pero en este caso “nos salimos del marco de nuestros registros y estadísticas habituales sobre lo que podemos esperar”, advirtió.

Este fenómeno se suma al cambio climático causado por las actividades humanas, que ya de por sí potencia los fenómenos meteorológicos extremos.

La intensidad de un episodio de El Niño no es suficiente para determinar la gravedad de sus consecuencias en un país o región, subraya no obstante la OMM.

Además, sus efectos varían y pueden depender de otros factores climáticos, en particular las condiciones en los océanos Índico y Atlántico.