Zonas de Chulucanas como el mercado modelo completamente anegadas por intensas lluvias en Piura. (Foto: Raúl Chero / Facebook)
Zonas de Chulucanas como el mercado modelo completamente anegadas por intensas lluvias en Piura. (Foto: Raúl Chero / Facebook)
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Redacción Gestión
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aumentarán en los próximos meses, principalmente en la costa norte y central del Perú.

, que también elevan las temperaturas.

Señaló que

Ávalos indicó que el terreno plano de Piura y las limitaciones de su drenaje dificultan la evacuación del agua y aumentan su vulnerabilidad.

Además, se esperaban lluvias mayores para la jornada siguiente a la entrevista.

Las lluvias actuales corresponden al inicio de la temporada. Los episodios de mayor magnitud se esperan entre diciembre y marzo. Las precipitaciones más intensas podrían acumular entre 80 y 150 milímetros, activar quebradas, elevar los caudales de los ríos y provocar inundaciones.

“Son lluvias que, sin ser necesariamente intensas, son bastante persistentes y van generando lo que nosotros decimos la saturación del suelo, de manera que cuando ya vengan las lluvias mayores, esas que ocurren solamente cuando tenemos un evento de ‘El Niño’ de esta magnitud, el suelo está saturado”, indicó en RPP.

Por otro lado, la región Lambayeque comenzaría a registrar lluvias en diciembre, como antesala al periodo de mayor intensidad del verano de 2027. Asimismo, la costa comprendida entre Tumbes e Ica sería la más vulnerable, mientras que las zonas bajas de Tacna, Moquegua y Arequipa registrarían lluvias de menor intensidad.

Ávalos consideró necesario prepararse para posibles evacuaciones, debido al incremento previsto de las lluvias y a la activación repentina de quebradas.

En este escenario, los efectos de El Niño variarían según la región. La vertiente occidental del país afrontaría lluvias importantes, mientras Cusco y Puno presentan un retraso de las precipitaciones. A su vez, se esperan lluvias irregulares en sectores de la sierra sur, la sierra central y la Amazonía, por lo que las autoridades deben prever medidas de seguridad hídrica y energética.

La costa norte y central será la más afectada. Las precipitaciones podrían activar quebradas y provocar inundaciones, por lo que instan a prepararse para posibles evacuaciones. (Foto: Sunass)
La costa norte y central será la más afectada. Las precipitaciones podrían activar quebradas y provocar inundaciones, por lo que instan a prepararse para posibles evacuaciones. (Foto: Sunass)

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