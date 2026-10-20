La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, advirtió que las lluvias por El Niño Costero aumentarán en los próximos meses, principalmente en la costa norte y central del Perú.

La funcionaria explicó que las precipitaciones actuales representan un adelanto progresivo de la temporada de lluvias por las condiciones extraordinarias de El Niño, que también elevan las temperaturas.

Señaló que Piura atraviesa un segundo episodio importante de lluvias y precisó que las lluvias recientes acumularon entre 7 y 8 milímetros en la ciudad norteña.

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Ávalos indicó que el terreno plano de Piura y las limitaciones de su drenaje dificultan la evacuación del agua y aumentan su vulnerabilidad.

Las precipitaciones continuarían hasta el 23 de octubre, principalmente en Tumbes y Piura, aunque no serían diarias. Además, se esperaban lluvias mayores para la jornada siguiente a la entrevista.

Las lluvias actuales corresponden al inicio de la temporada. Los episodios de mayor magnitud se esperan entre diciembre y marzo. Las precipitaciones más intensas podrían acumular entre 80 y 150 milímetros, activar quebradas, elevar los caudales de los ríos y provocar inundaciones.

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“Son lluvias que, sin ser necesariamente intensas, son bastante persistentes y van generando lo que nosotros decimos la saturación del suelo, de manera que cuando ya vengan las lluvias mayores, esas que ocurren solamente cuando tenemos un evento de ‘El Niño’ de esta magnitud, el suelo está saturado”, indicó en RPP.

Por otro lado, la región Lambayeque comenzaría a registrar lluvias en diciembre, como antesala al periodo de mayor intensidad del verano de 2027. Asimismo, la costa comprendida entre Tumbes e Ica sería la más vulnerable, mientras que las zonas bajas de Tacna, Moquegua y Arequipa registrarían lluvias de menor intensidad.

Ávalos consideró necesario prepararse para posibles evacuaciones, debido al incremento previsto de las lluvias y a la activación repentina de quebradas. La funcionaria pidió atender oportunamente los pronósticos para proteger la vida frente a inundaciones, huaicos y daños en carreteras y puentes.

En este escenario, los efectos de El Niño variarían según la región. La vertiente occidental del país afrontaría lluvias importantes, mientras Cusco y Puno presentan un retraso de las precipitaciones. A su vez, se esperan lluvias irregulares en sectores de la sierra sur, la sierra central y la Amazonía, por lo que las autoridades deben prever medidas de seguridad hídrica y energética.