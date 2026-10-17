Los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque registrarían caudales superiores a lo normal desde noviembre. En contraste, la sierra sur y parte de la Amazonía tendrían menos lluvias de las habituales. Foto: Difusión.
Los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque registrarían caudales superiores a lo normal desde noviembre. En contraste, la sierra sur y parte de la Amazonía tendrían menos lluvias de las habituales. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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Las lluvias por encima de lo normal se intensificarían en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental durante los últimos meses de 2026, ante el calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar del Pacífico.

Así lo informó la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que mantiene la alerta de El Niño Costero.

Según el comunicado oficial N.º 18-2026, en el norte del país podrían registrarse precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad.

En contraste, las precipitaciones se mantendrían entre niveles normales e inferiores a lo habitual en la sierra sur y la Amazonía. Para el verano de 2027, esta tendencia también alcanzaría la sierra centro oriental y las regiones amazónicas central y sur.

El Niño Costero podría ser extraordinario

El Enfen estima que el calentamiento del mar frente a la costa peruana, en la región Niño 1+2, podría mantener una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. Posteriormente, disminuiría a una magnitud fuerte hasta inicios del otoño de ese año.

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¿Qué pasará con los ríos?

El calentamiento del mar también tendría efectos sobre los caudales de los ríos. El Enfen prevé valores superiores a lo normal desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. En los ríos Rímac y Chillón, este escenario se presentaría desde diciembre.

En la región Ica, los caudales oscilarían entre niveles normales y superiores, mientras que en Arequipa, Moquegua y Tacna se mantendrían entre valores normales e inferiores.

Para la Amazonía, se esperan caudales normales en la selva norte y niveles inferiores a lo habitual en las zonas central y sur, incluidos los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Asimismo, los ríos tributarios del lago Titicaca registrarían caudales por debajo de lo normal y el nivel del lago continuaría en esa condición.

El organismo también advirtió que un posible déficit de precipitaciones en la sierra centro y sur podría ocasionar racionamientos de agua para distintos usos durante los próximos meses.

Temperaturas por encima de lo normal en la costa

Las temperaturas del aire continuarían muy por encima de los valores habituales en toda la costa peruana, con la posibilidad de nuevos récords hasta el próximo verano.

El Enfen señaló que las altas temperaturas, junto con el exceso o déficit de lluvias, deben considerarse al evaluar posibles afectaciones a los cultivos.

En cuanto a los recursos hídricos, los principales embalses del país se encuentran al 58% de su capacidad hidráulica nacional y registran una disminución de sus volúmenes.

El organismo destacó que los embalses de Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, presentan niveles muy bajos para esta época del año.

¿Qué especies marinas estarán disponibles?

También se prevé la presencia de especies como perico, barrilete, melva y atún de aleta amarilla a lo largo de la costa peruana.

Finalmente, el Enfen exhortó a las autoridades a utilizar los pronósticos estacionales y los escenarios de riesgo actualizados para fortalecer la prevención y preparación ante posibles emergencias.

La comisión continuará monitoreando las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y pesqueras para actualizar sus proyecciones.

Las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad moderada a fuerte en algunas zonas del norte, mientras que el déficit de lluvias en otras regiones elevaría el riesgo de racionamientos de agua. Foto: ENFEN.
Las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad moderada a fuerte en algunas zonas del norte, mientras que el déficit de lluvias en otras regiones elevaría el riesgo de racionamientos de agua. Foto: ENFEN.

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