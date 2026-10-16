La alerta por temperaturas diurnas extremas continuará en la costa y la sierra del país desde este sábado 17 hasta el lunes 19 de octubre, con valores que alcanzarán los 36 °C en la costa norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El pronóstico advierte que las altas temperaturas persistirán durante tres días consecutivos y estarán acompañadas de escasa nubosidad hacia el mediodía, incremento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento.

La advertencia comprende a 161 provincias de 20 regiones, además de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo con la relación territorial proporcionada para este nuevo periodo de vigilancia meteorológica.

Esta situación prolonga el episodio de calor reportado previamente por el Senamhi. En un aviso difundido el 13 de octubre, el organismo científico informó que las temperaturas extremas afectarían a 152 provincias de 18 regiones entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre, con valores de hasta 36 °C en la costa norte.

"Prevenir no consiste solo en evitar una sanción. Un evento climático puede paralizar operaciones, comprometer infraestructura, generar impactos ambientales y afectar la continuidad del negocio". Foto: GEC

¿Qué temperaturas se esperan del 17 al 19 de octubre?

Según el pronóstico meteorológico, las temperaturas máximas previstas para el sábado 17 de octubre serán las siguientes:

Costa norte: entre 25 °C y 36 °C.

Costa central: entre 24 °C y 32 °C.

Costa sur: entre 23 °C y 30 °C.

Sierra norte: entre 22 °C y 32 °C.

Sierra central: entre 24 °C y 30 °C.

Sierra sur: entre 19 °C y 30 °C.

Para el domingo 18 de octubre se esperan rangos similares: hasta 36 °C en la costa norte, 32 °C en la costa central y 30 °C en la costa sur. En la sierra norte las temperaturas llegarán a 32 °C; en la central, a 30 °C; y en la sierra sur, a 29 °C.

El lunes 19 de octubre se mantendrán las mismas previsiones para la costa. En la sierra, los valores máximos oscilarán entre 22 °C y 32 °C en la zona norte, entre 24 °C y 30 °C en la central y entre 19 °C y 29 °C en la sur.

¿Qué condiciones acompañarán al incremento de temperatura?

El Senamhi prevé escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y el incremento de los índices de radiación ultravioleta.

También se esperan ráfagas de viento durante el periodo de vigencia del aviso. Estas condiciones requieren atención, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol.

Conoce cuáles son los síntomas de un golpe de calor. Foto: GEC

¿Qué regiones y provincias están comprendidas en la alerta?

Estas son las regiones y sus provincias declaradas en alerta por el Senamhi debido al incremento de la temperatura diurna.

Áncash (20): Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. Apurímac (7): Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa (8): Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho (11): Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán.

Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán. Cajamarca (13): Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Callao (1): Callao.

Callao. Cusco (13): Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Huancavelica (7): Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco (9): Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca. Ica (5): Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. Junín (8): Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli.

Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli. La Libertad (12): Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque (3): Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Lima (10): Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. Moquegua (3): General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto.

General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto. Pasco (3): Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Piura (8): Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara. Puno (13): Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.

Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo. Tacna (4): Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata. Tumbes (3): Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

La persistencia de las altas temperaturas hasta el lunes 19 mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas en la costa y la sierra. Se recomienda a la población seguir los avisos oficiales del Senamhi y tomar precauciones frente a la exposición prolongada a la radiación solar.