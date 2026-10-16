Calor en Lima. (Foto: GEC)
Calor en Lima. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La alerta por temperaturas diurnas extremas continuará en la costa y la sierra del país desde este sábado 17 hasta el lunes 19 de octubre, con valores que alcanzarán los 36 °C en la costa norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La advertencia comprende a 161 provincias de 20 regiones, además de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo con la relación territorial proporcionada para este nuevo periodo de vigilancia meteorológica.

Esta situación prolonga el episodio de calor reportado previamente por el Senamhi. En un aviso difundido el 13 de octubre, el organismo científico informó que las temperaturas extremas afectarían a 152 provincias de 18 regiones entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre, con valores de hasta 36 °C en la costa norte.

"Prevenir no consiste solo en evitar una sanción. Un evento climático puede paralizar operaciones, comprometer infraestructura, generar impactos ambientales y afectar la continuidad del negocio". Foto: GEC
"Prevenir no consiste solo en evitar una sanción. Un evento climático puede paralizar operaciones, comprometer infraestructura, generar impactos ambientales y afectar la continuidad del negocio". Foto: GEC

¿Qué temperaturas se esperan del 17 al 19 de octubre?

Según el pronóstico meteorológico, las temperaturas máximas previstas para el sábado 17 de octubre serán las siguientes:

  • Costa norte: entre 25 °C y 36 °C.
  • Costa central: entre 24 °C y 32 °C.
  • Costa sur: entre 23 °C y 30 °C.
  • Sierra norte: entre 22 °C y 32 °C.
  • Sierra central: entre 24 °C y 30 °C.
  • Sierra sur: entre 19 °C y 30 °C.

El lunes 19 de octubre se mantendrán las mismas previsiones para la costa. En la sierra, los valores máximos oscilarán entre 22 °C y 32 °C en la zona norte, entre 24 °C y 30 °C en la central y entre 19 °C y 29 °C en la sur.

¿Qué condiciones acompañarán al incremento de temperatura?

El Senamhi prevé escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y el incremento de los índices de radiación ultravioleta.

Conoce cuáles son los síntomas de un golpe de calor. Foto: GEC
Conoce cuáles son los síntomas de un golpe de calor. Foto: GEC

¿Qué regiones y provincias están comprendidas en la alerta?

Estas son las regiones y sus provincias declaradas en alerta por el Senamhi debido al incremento de la temperatura diurna.

  • Áncash (20): Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.
  • Apurímac (7): Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.
  • Arequipa (8): Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.
  • Ayacucho (11): Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán.
  • Cajamarca (13): Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
  • Callao (1): Callao.
  • Cusco (13): Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.
  • Huancavelica (7): Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.
  • Huánuco (9): Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.
  • Ica (5): Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.
  • Junín (8): Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli.
  • La Libertad (12): Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.
  • Lambayeque (3): Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
  • Lima (10): Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.
  • Moquegua (3): General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto.
  • Pasco (3): Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
  • Piura (8): Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.
  • Puno (13): Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.
  • Tacna (4): Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.
  • Tumbes (3): Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi activa nueva alerta roja por intenso calor: sensación térmica alcanza los 29°C en Lima
Ola de calor marca inicio de primavera: Senamhi activa alerta roja en 21 regiones, ¿cuáles?
Lima afrontará un verano de intenso calor por El Niño: ¿qué distritos serán los más afectados?
El Niño: Senamhi prevé sensación de calor de 38°C en el verano 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.