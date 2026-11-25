A poco más de un mes de cerrar el 2026, APM Terminals, operador del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao y parte del grupo A.P. Moller-Maersk, recibió la autorización ambiental para ejecutar nuevas obras en esta infraestructura portuaria, con miras a adecuar las instalaciones a las características y dimensiones de las embarcaciones que operan en el terminal. ¿Qué obras ejecutará y en qué plazos?

En detalle, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por la empresa para modificar el perfilado del talud del Muelle 5C y los trabajos de dragado correspondientes a la tercera etapa de modernización del terminal.

Con esta aprobación, la concesionaria cuenta con la certificación ambiental para desarrollar las obras previstas en el puerto del Callao. La autorización fue emitida el último 10 de noviembre y contó con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Los trabajos en el Muelle Centro N.° 4 contemplan aumentar la profundidad de dragado de 12 a 13.80 metros. Foto: APM Terminals.

¿Qué obras realizará APM Terminals?

El ITS aprobado explica que el proyecto contempla intervenciones en dos zonas del terminal. Una de ellas es el Muelle Centro N° 4, donde la empresa aumentará la profundidad de dragado de 12 a 13.80 metros. Además, construirá una zona de transición entre los muelles para conectar gradualmente las distintas profundidades.

La segunda intervención se realizará en el Muelle 5C. En este punto, APM Terminals ejecutará trabajos de excavación en la base del talud para reforzar la protección de la estructura con rocas. Esta intervención llegará hasta una profundidad de 19.30 metros, aunque la profundidad operativa del muelle se mantendrá en 16 metros.

Los trabajos también implicarán un ajuste en la cantidad de material que será retirado del fondo marino. El material extraído, anota el documento, será trasladado al depósito marino que ya cuenta con autorización para recibir estos residuos.

En el Muelle 5C, APM realizará excavaciones en la base del talud para reforzar la protección de la estructura con rocas. Foto: APM Terminals.

¿Cuánto invertirá y cuánto tiempo tomarán las obras?

Para ejecutar estas intervenciones, APM Terminals destinará US$ 13.8 millones. De ese total, US$ 153,808 se utilizarán para medidas de manejo ambiental, que incluyen el monitoreo del agua y los sedimentos, así como el uso de equipos para reducir la dispersión de partículas durante los trabajos.

En cuanto al plazo, las actividades demandarán 151 días de trabajo : 106 días para el dragado, 35 días para el acondicionamiento del talud y 10 días para realizar mediciones del fondo marino. Estos periodos no incluyen el tiempo necesario para trasladar las embarcaciones y equipos hasta la zona de trabajo.

LEA TAMBIÉN APM Terminals alista su siguiente apuesta en el Callao mientras inicia obra de US$ 550 millones

El cronograma general establece cinco meses para las intervenciones en el Muelle 5C, el Muelle 4 y el canal de acceso, mientras que los trabajos en los Muelles Centro N° 1 y N° 2 tendrán un plazo de cuatro meses.

Antes de iniciar las obras en el mar, APM Terminals Callao deberá tramitar las licencias y permisos sectoriales correspondientes. También tendrá que comunicar el inicio de los trabajos al Senace y a la entidad encargada de la fiscalización ambiental.