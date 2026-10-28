De cara a 2027, el CFO prevé un año complicado en general, con un impacto moderado de El Niño. (Foto: APM Terminals)
De cara a 2027, el CFO prevé un año complicado en general, con un impacto moderado de El Niño. (Foto: APM Terminals)
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Edgar Velito
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APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao y parte del grupo A.P. Moller-Maersk, ya avanza en la siguiente etapa de sus inversiones obligatorias y, en paralelo, alista una propuesta para extender su concesión a cambio de nuevos compromisos de inversión, incluso fuera del terminal. Todo ello, mientras se prepara para un 2027 marcado por el fenómeno de El Niño. ¿Qué inversiones tiene en marcha y qué plantea para acceder a la extensión?

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