José Antonio Robles, CFO de APM Terminals Callao, explicó a Gestión, en el marco de Perspectivas Económicas 2027, que a un trimestre del cierre del año la operación del terminal muestra un crecimiento mixto entre los distintos tipos de carga.

El mayor dinamismo se registra en la carga rodante, es decir, vehículos, que crece alrededor de 40%. “Es un crecimiento sin precedentes, que refleja mucho el optimismo de la población sobre lo que se viene”, señaló Robles.

La carga suelta también avanzó, aunque a un ritmo moderado, impulsada por la preparación ante El Niño, con el ingreso de maquinaria y materiales. En todas las otras cargas, añadió, el crecimiento ha sido básicamente orgánico.

José Antonio Robles, CFO de APM Terminals Callao, siendo panelista en el conversatorio La mirada empresarial: dónde invertir y crecer en 2027.

El Niño: APM Terminals Callao apuesta por cabotaje ante cortes de vías

Sobre El Niño, el ejecutivo anticipó un impacto que atravesará a todas las industrias, aunque será más fuerte en la agroexportación y en la pesca, en particular la harina de pescado. A su juicio, el efecto se concentrará entre el último trimestre de 2026 y los primeros cuatro meses de 2027.

Frente a ello, el terminal trabaja en tres frentes. El primero es proteger la infraestructura y los equipos críticos, además de contar con medidas de respuesta rápida ante cualquier contingencia. El segundo es habilitar ventanas anticipadas de ingreso para la carga refrigerada de los agroexportadores, con el fin de darles mayor flexibilidad al entrar al puerto.

El tercero es el cabotaje. “Estamos habilitando un servicio de cabotaje, que básicamente es el transporte de mercaderías por mar entre puertos dentro del Perú en lugar de por carretera. En la eventualidad de que haya interrupciones de las vías, estamos preparados para que esa carga pueda llegar a su destino”, explicó.

La medida alcanza tanto a la carga de los exportadores, que debe salir al exterior, como a la de los importadores. Según Robles, el cabotaje fue habilitado por una ley aprobada el año pasado, ya está vigente y disponible para quien lo requiera: los clientes solo deben coordinarlo con su naviera.

APM Terminals está en proceso de ejecutar la Etapa 3B (siguiente fase de modernización del terminal), un proyecto de alrededor de US$ 600 millones.

APM Terminals Callao mira fuera del puerto para extender su concesión

En cuanto a inversiones, Robles precisó que APM Terminals Callao ha invertido hasta la fecha US$ 800 millones. Hoy está en proceso de ejecutar la Etapa 3B (siguiente fase de modernización del terminal), un proyecto de alrededor de US$ 600 millones, del cual lleva avanzados cerca de US$ 100 millones. Los US$ 500 millones restantes se invertirán en los próximos tres años.

“Es parte de las obligaciones que tenemos en el contrato, que son US$ 1,200 millones, las cuales vamos a superar”, afirmó.

Más allá de sus compromisos contractuales, la empresa evalúa una propuesta de extensión de su concesión vía mayores inversiones, que trabaja en este momento y espera presentar a las autoridades. Robles no precisó plazos ni montos para este nuevo plan.

Lo interesante, explicó, es que la normativa permite invertir tanto dentro como fuera del puerto. “Eso nos permite trabajar problemas estructurales que tenemos hoy: tenemos un puerto de clase mundial con accesos que no han crecido a la misma velocidad que el puerto”, sostuvo.

Por ello, APM Terminals Callao plantea intervenir zonas fuera del terminal para resolver el problema del tráfico de camiones, con medidas que van desde antepuertos y viaductos especiales hasta intervenciones más complejas que ya vienen realizando, vinculadas a la reubicación de comunidades.

De cara a 2027, el CFO prevé un año complicado en general, con un impacto moderado de El Niño. Aun así, se mostró optimista sobre la capacidad de la economía para sostener su ritmo. “Esperamos que la economía sea resiliente y sigamos creciendo”, concluyó.