¿Qué balance hace del desempeño de DP World Logistics en la primera mitad de 2026?

El 2026 está siendo un año retador debido a la coyuntura del mercado y al fenómeno de El Niño. El Perú, además de ser un país agroexportador, tiene otros dos grandes rubros de exportación: los minerales y los productos derivados del mar, como la harina de pescado, la pota y el pescado congelado. Tenemos una presencia importante tanto en la agroexportación como en los segmentos de harina de pescado y pescado congelado.

Sin embargo, venimos trabajando para desarrollar otros sectores. En ese sentido, hemos impulsado los servicios vinculados a las cargas de importación. Somos uno de los principales depósitos de contenedores vacíos del Perú y ofrecemos servicios de transporte, agenciamiento de aduanas y manejo documentario. Además, contamos con almacenes propios y tercerizados, trabajamos con cámaras de frío y hemos incorporado la división de freight forwarding (gestión y coordinación del transporte de mercancías).

¿Cómo está afectando el fenómeno de El Niño a las proyecciones de la campaña agroexportadora?

Se espera un menor volumen de exportación en el norte en comparación con un escenario sin fenómeno de El Niño. La reducción estimada es de alrededor del 10% . La incertidumbre afecta principalmente a los agroexportadores. Desde nuestra posición como operador logístico y depósito de contenedores vacíos, la situación es distinta: brindamos servicios a las líneas navieras, recibimos sus contenedores, los preparamos para la carga refrigerada, los lavamos, ajustamos la temperatura y los despachamos a los agroexportadores.

A estas alturas del año, en Paita normalmente ya hay una cantidad importante de contenedores posicionados y listos para el inicio de la campaña. Sin embargo, este año el número es menor debido a la incertidumbre generada por el fenómeno de El Niño . Por tanto, no es que la planificación sea necesariamente más compleja, sino que las variables son distintas. Se espera que la campaña en el norte sea menos pronunciada, sin un pico tan marcado, y los agroexportadores están haciendo lo posible por adelantar sus cosechas para evitar las lluvias.

¿Qué expectativas tienen para el segundo semestre?

El segundo semestre será muy retador para la industria, porque en la última parte del año comienzan las principales campañas agroexportadoras, especialmente las de uva y arándano, dos de nuestros productos bandera.

Desde DP World Logistic buscamos compensar este escenario apostando por otras industrias y actividades, como los servicios de importación de vehículos en contenedores y la atención a sectores como el retail y los supermercados . De esta manera, buscamos mitigar el impacto en nuestras operaciones y las metas.

¿Qué tendencias están observando en el segmento de importaciones?

Las importaciones en el Perú siguen creciendo a tasas estables desde hace varios años. Actualmente, estamos viendo un auge en la importación de automóviles, incluidos vehículos que antes no llegaban con tanta frecuencia en este tipo de operaciones .

Tradicionalmente, los automóviles se transportaban en los llamados car carriers, buques especializados en el traslado de vehículos. Sin embargo, desde hace algunos años, debido a factores del mercado internacional, como los elevados precios de estos buques y las tarifas competitivas del transporte en contenedores, estamos viendo un auge de automóviles que llegan en contenedores .

¿Qué servicios ofrece DP World Logistics para atender esta demanda?

Especialmente las fábricas automotrices chinas han encontrado eficiencias al transportar vehículos en contenedores. Dependiendo del modelo, pueden trasladarse entre dos y cuatro automóviles en un contenedor de 40 pies. Estos contenedores viajan en buques regulares, lo que permite realizar los envíos de manera más eficiente, sin tener que reunir grandes cantidades de vehículos para organizar un despacho y con la posibilidad de atenderlos en distintos puertos.

Actualmente, DP World Callao recibe automóviles en contenedores. A los importadores peruanos les ofrecemos el flete marítimo desde Asia, la descarga de los contenedores y su traslado a nuestros almacenes en el Callao. Allí almacenamos los vehículos y, según las necesidades del cliente, los llevamos al área de operaciones para retirarlos y desconsolidar los contenedores. Luego, los automóviles se organizan en un sistema de racks y se almacenan en patios, desde donde los clientes los recogen con camiones porta vehículos para distribuirlos a sus tiendas o almacenes.

¿Cuánto ha crecido este negocio y cuáles son sus perspectivas?

Es un segmento que comenzó a desarrollarse hace aproximadamente tres años, un poco después de la pandemia. Desde entonces, la cantidad de contenedores que manejamos en esta actividad se ha duplicado año tras año .

¿DP World Logistics continuará ofreciendo vuelos chárter para el sector agroexportador durante el segundo semestre?

Sí. Es un servicio que ofrecemos como parte de nuestra propuesta de valor y que seguiremos desarrollando para apoyar a nuestros clientes. Seguimos recibiendo requerimientos para vuelos chárter y participaremos en estas operaciones, como lo hemos venido haciendo.

¿Cuántos vuelos chárter tienen previstos y de qué dependerá su contratación?

Por ahora, no tenemos un número de vuelos confirmados. El incremento del precio del combustible tiene un impacto importante en el costo de los chárteres, que actualmente es más de un 50% superior al de años anteriores.

La contratación depende mucho de los precios internacionales. Transportar carga mediante vuelos chárter suele ser más caro que hacerlo a través de un puerto comercial . Por eso, depende de las condiciones del mercado y de las oportunidades que los clientes busquen aprovechar para llegar más rápido a sus destinos y transportar mayores volúmenes.

Luis Lituma, gerente general de DP World Logistics. Foto: DP World Logistics

Las inversiones de DP World Logistics

¿Qué planes tiene DP World Logistics para su local logístico de Lurín?

Actualmente, contamos con un local en Lurín que no está operando. Tenemos tres sedes en Paita (Piura) y cinco en el Callao, donde venimos concentrando nuestros esfuerzos de expansión. En el caso de Lurín, buscamos vincular su puesta en operación con las necesidades de algún cliente. Estamos evaluando distintos proyectos para ofrecer servicios de almacenaje, consolidación o desconsolidación de carga, según los requerimientos del mercado, tal como hacemos en nuestras otras sedes.

Este local ya fue utilizado para el almacenaje de carga, como patio de contenedores y para la consolidación y desconsolidación de equipos. En su momento, también atendió determinados flujos de carga, que cambiaron cuando nuestros clientes modificaron su logística. Por eso, estamos evaluando nuevas oportunidades para desarrollar ese espacio y ampliar nuestras capacidades de almacenamiento y distribución.

¿En qué consisten las inversiones que vienen realizando en el Callao y Paita?

En el Callao, desde el punto de vista de los patios de contenedores, hemos duplicado nuestras áreas de operación en los últimos cinco años . Creemos que las capacidades logísticas deben desarrollarse a largo plazo y de manera progresiva, no solamente cuando la demanda se dispara y aparecen problemas de congestión, como ocurrió hace algunos años. Hemos venido invirtiendo de manera constante para ampliar nuestra capacidad y seguir atendiendo las necesidades del mercado.

En Paita (Piura) estamos trabajando en la habilitación de 80,000 metros cuadrados (m²) adicionales. Esta expansión forma parte de un proyecto de tres años, denominado Paita 2, con el que buscamos duplicar aproximadamente el área total que operamos como depósito de contenedores vacíos en ese puerto.

¿Cómo se desarrollará la ampliación del depósito de contenedores en Paita?

Estamos ejecutando el proyecto por etapas para gestionar los requerimientos de capital, las inversiones y los plazos, considerando especialmente que este año existe la posibilidad de lluvias que podrían afectar los trabajos. Como la campaña agroexportadora comienza con fuerza en octubre, estamos trabajando hasta el próximo mes y luego haremos una pausa durante la campaña, hasta probablemente marzo o abril del próximo año, cuando retomaremos las obras.

En Paita tenemos dos locales propios: un depósito principal de 80,000 m² y otro de 200,000 m². En este segundo local, hasta hace un año teníamos habilitados casi 60,000 m². Este año estamos habilitando 80,000 m² adicionales y, después de la campaña agroexportadora del próximo año, instalaremos torres reefers para ampliar nuestra capacidad de despacho y atención a los clientes. También habilitaremos nuevas áreas para atender el crecimiento del mercado agroexportador.

Paita es un puerto vinculado principalmente a la agroexportación y una de las zonas del país donde más están creciendo productos como los arándanos, la uva y el mango.

¿Cuánto invertirá DP World Logistics en la habilitación de este espacio en Paita?

La inversión prevista es de aproximadamente US$ 6 millones para este local . Los trabajos incluyen el pavimento, las instalaciones eléctricas, la iluminación, el cableado y la conexión a internet, además de las zonas específicas de trabajo, las bombas y los grupos electrógenos. Todo ello debe habilitarse para poner en operación el espacio.

¿Cuál es el objetivo de DP World Logistics para ampliar su capacidad de almacenamiento en Lima?

Actualmente, contamos con almacenes propios en el Callao, donde tenemos un centro logístico de aproximadamente 90,000 m², desde el que ofrecemos servicios de almacenaje y distribución. Nuestro objetivo es seguir ampliando estas capacidades para acompañar a nuestros clientes.

Estamos evaluando alternativas tanto al norte del Callao, en la zona de Ventanilla, como al sur de Lima, en Lurín y otros parques logísticos. La decisión dependerá de las necesidades de cada cliente. No buscamos imponer una solución por el hecho de contar con un terreno disponible, sino ofrecer la alternativa más eficiente según cómo esté desarrollada su cadena logística.

Por ahora, contamos con alrededor de 26,000 posiciones de almacenamiento en el Callao. Estamos trabajando con nuestro equipo comercial en oportunidades para ampliar esa capacidad, tanto en la zona norte como en la zona sur de Lima, en función de los requerimientos de distintos clientes.

¿Cuánto esperan ampliar su capacidad de almacenamiento durante los próximos dos años?

Nuestra meta es ampliar la capacidad entre 10,000 y 15,000 posiciones de almacenamiento en los próximos dos años . Estamos evaluando distintas oportunidades para alcanzar ese crecimiento, tanto en la zona norte del Callao como en el sur de Lima, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué perspectivas tiene DP World Logistics sobre el mercado logístico peruano?

Es importante resaltar que se espera que el mercado en el Perú se duplique en los próximos 10 años. Como DP World, queremos acompañar ese crecimiento y, por eso, estamos invirtiendo en ampliar nuestras capacidades para atender las necesidades futuras del mercado.