DP World Logistics busca diversificar sus servicios ante la incertidumbre que enfrenta la campaña agroexportadora y proyecta ampliar su capacidad de almacenamiento en el país. Foto: DP World Losgitic
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Karen Guardia Quispe
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Uno de los principales desafíos para la cadena logística este año es el fenómeno de El Niño, que genera incertidumbre en el sector agroexportador y podría reducir los envíos desde el norte del país. Este escenario plantea retos para DP World Logistics, división de DP World que ofrece soluciones integrales para la cadena de suministro y el comercio exterior, desde el origen de la carga hasta su destino final. Si bien el sector agroexportador es uno de sus principales clientes, especialmente en el norte, la compañía busca compensar el impacto de una menor actividad mediante el impulso de servicios vinculados a las importaciones. En diálogo exclusivo con Gestión, Luis Lituma, gerente general de DP World Logistics, detalla los desafíos que enfrenta la operación y los planes de inversión de la compañía.

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