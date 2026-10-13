La agencia ha recibido formalmente, vía un convenio, el encargo del Gore para promover el proyecto y “captar” inversionistas interesados. Sin embargo, como pudo constatar Gestión, la ambición trasciende a la infraestructura portuaria.

El acuerdo incorpora formalmente a Corío a la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) de ProInversión, pero tener un operador portuario más en Perú no es la única oportunidad contemplada en torno al terminal.

Así será la “Ciudad puerto Corío”

Según la presentación que dio el Gore, ProInversión y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en un evento sobre Corío, la inversión únicamente para la infraestructura del futuro puerto demandará US$ 844.4 millones.

Pero su impacto económico real iría mucho más allá y aún no se puede estimar. Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, remarcó que la visión que fija el plan maestro de Corío, que aprobó la APN en septiembre pasado, busca que sea una “ciudad puerto”, no solo un terminal más.

“Los US$ 844 millones son solo para la infraestructura estrictamente portuaria, pero su dimensión económica está alrededor del puerto. Son más de 34,000 hectáreas (ha) donde se pueden desarrollar centros de distribución, actividades de transformación, conectividad digital y más. Por eso no podemos medirlo solo por cuánto cuesta construir sus muelles”, precisó.

Como contó Gestión hace una semana, esta es una mirada muy similar a la que se proyecta para el Parque Industrial de Ancón (PIA), pero a una escala incluso mayor. El PIA cuenta con 1,338 ha, pero desarrollará mínimo 1,200 ha.

Para dimensionar la escala de Corío, basta revisar la propuesta de sectorización urbana, de 11 componentes, que contiene su plan maestro.

Esta es la propuesta de sectorización urbana para las más de 34 mil hectáreas de la "Ciudad Puerto Corío". Fuente: Gobierno Regional de Arequipa.

Resalta allí que se tienen dos opciones para el puerto, que no superan las 458 ha; un antepuerto, con 717 ha; y una plataforma intermodal, que incluye patios talleres para ferrocarriles y tractocamiones, con 129 ha en total.

Pero eso no es nada: hay un espacio reservado de 2,293 ha para un aeropuerto; otras 4,822 ha para zona industrial; y más para áreas residenciales, comerciales y de servicios.

En declaraciones a Gestión, Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, aclaró que el hecho de que se haya decidido que el puerto en sí sea una APP, no significa que la iniciativa privada, que la APN validó en 2025 por al menos US$ 2,000 millones, haya quedado totalmente descartada. Esta idea, que le daría el estatus legal del puerto de Chancay a Corío, tendría que complementarse.

“La ruta debe darse a partir de lo que se decida con ProInversión. Esa iniciativa puede verse, pero bajo el enfoque de un desarrollo integral para Corío”, sostuvo.

Interesados ya preguntan por Corío

En mayo, en un evento promocional similar al de este lunes, el interés por Corío convocó a más de 350 empresarios. Desde entonces, reveló Sánchez, varios de ellos le han tocado la puerta al Gore Arequipa.

Sin dar nombres, comentó que ya hubo acercamiento con inversionistas de Estados Unidos (EE.UU.) y China, pero no son los únicos. Todos, de acuerdo al gobernador, comprendieron que las oportunidades de la “Ciudad Puerto Corío” van más allá de la operación portuaria.

“Son varias las empresas que se han acercado, de EE.UU., China, la India, Turquía, Corea del Sur. Eso se conversará con ProInversión para canalizar la inversión. Están interesados en todo (ser operadores del puerto y las industrias conexas)”, destacó.

La autoridad regional reiteró también el interés particular de su Gore en que algún inversionista para Corío se sume a otro que su gestión ha impulsado: el Hub de Carbono Neutral, 30,000 ha habilitadas para producir hidrógeno verde.

Rohel Sánchez (izquierda), gobernador regional de Arequipa, junto a Luis Del Carpio (derecha), presidente ejecutivo de ProInversión, tras firmar el convenio colaborativo para Corío. Foto: ProInversión.

Sánchez dejará el cargo a finales del 2026 y aún Arequipa debe definir a su sucesor. Alfredo Zegarra, candidato del movimiento Fuerza Arequipeña, se disputará el puesto ante Henry Huisa, candidato de Ahora Nación, en la segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. Ambos tienen experiencia en Arequipa: Zegarra fue alcalde provincial de la región y Huisa es actual alcalde del distrito El Pedregal.

Al respecto, Sánchez aseguró que “ya no hay marcha atrás” respecto a lo avanzado con Corío, descartando así que el nuevo gobernador de Arequipa pueda replantear la ruta que ya delineó el plan maestro para el proyecto.

“De ninguna manera porque aquí el enfoque es apoyarnos en inversión directamente privada. Tiene que ser así, usando las APP, Proyectos en Activos, incluso cesión en uso, lo que se requiera”, indicó.

Corío “maduraría” en tiempo similar a Chancay

Tanto el Gore Arequipa como ProInversión evitaron dar plazos claros sobre cuando el puerto de Corío iniciaría operaciones. Pero quien deslizó una estimación, en base a otro puerto de similar escala en Perú, fue Eusebio Vega, director de Planeamiento y Estudios Económicos de la APN.

“Hablamos de un proyecto greenfield (de cero). Aquellos que manejan proyectos en el sector privado lo saben: uno así madura entre 7 a 10 años. Chancay fue uno de ellos y tomó más de 12. En el medio hay tareas por cumplir, como la conectividad con la IIRSA Sur, los pasos de frontera, energía, los accesos al puerto y más”, sostuvo.

Representación de cómo se vería el puerto de Corío en operaciones. Foto: MTC.

Vale precisar que Corío se desarrollaría en tres etapas. La primera prevé la mayor inversión estimada: US$ 651.98 millones. Aquí está incluida la “ciudad logística” de más de 34,000 ha. La segunda, por US$ 109.25 millones, sumaría otro amarradero para graneles con mayor almacenamiento y ferrovías. La tercera, por su parte, considera US$ 83.25 millones para un amarradero más y equipamiento complementario.

Hacia el año 30 de la puesta en operación, los escenarios optimistas proyectan una captación de hasta 932,000 toneladas de carga general y 19 millones de toneladas de graneles, especialmente por la demanda generada de Brasil hacia Asia.