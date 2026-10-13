El acuerdo incorpora formalmente a Corío a la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) de ProInversión, pero tener un operador portuario más en Perú no es la única oportunidad contemplada en torno al terminal. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El acuerdo incorpora formalmente a Corío a la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) de ProInversión, pero tener un operador portuario más en Perú no es la única oportunidad contemplada en torno al terminal. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El “Megapuerto de las Américas Corío” quiere dejar de ser una promesa. Y ayer el Gobierno Regional (Gore) Arequipa, junto a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), dieron un paso adelante para hacerlo realidad en el corto plazo.

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