ProInversión informó que hoy firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Gobierno Regional (Gore) de Arequipa para la promoción de Ciudad - Puerto Corio con el objetivo de promover, difundir y posicionar la Ciudad-Puerto Corío como un ámbito estratégico para la inversión nacional y extranjera.

Esta promoción busca generar interés en oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo logístico, portuario, productivo, industrial, comercial, de servicios, urbano y de infraestructura.

El desarrollo del Terminal Portuario de Corío, en Arequipa, contempla una inversión estimada de US$ 844,48 millones en tres etapas y busca convertir al sur de Perú en un nuevo nodo logístico, industrial y comercial conectado con Brasil, Bolivia y los mercados del Asia-Pacífico.

Corío crecerá por etapas

El proyecto fue presentado en el evento “Ciudad Puerto Corío: una nueva plataforma de desarrollo para el sur”, en el que se precisó también que el proyecto, en su primera etapa, prevé una inversión estimada de US$ 651,98 millones, y se complementará con una Ciudad Logística de más de 34 mil hectáreas que contempla centros de distribución, almacenamiento, parques industriales y actividades de transformación y valor agregado.

La segunda del proyecto contempla una inversión preliminar de US$ 109,25 millones, incluyendo un segundo amarradero para graneles, almacenamiento y un componente ferroviario, mientras que la tercera considera US$ 83,25 millones de potencial inversión para un tercer amarradero especializado y equipamiento complementario.

Rohel Sánchez (izquierda), gobernador regional de Arequipa, junto a Luis Del Carpio (derecha), presidente ejecutivo de ProInversión, tras firmar el convenio colaborativo para Corío. Foto: ProInversión.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que Ciudad-Puerto Corío representa una oportunidad histórica para transformar el desarrollo económico y social del sur del país.

“La verdadera dimensión de Corío será, además del puerto, la inversión en industria, empleo y actividad económica que seamos capaces de generar. El puerto es la puerta; lo verdaderamente transformador será todo lo que consigamos construir detrás de esa puerta”, enfatizó.

Impacto económico del puerto de Corío

Según estimaciones del Gore Arequipa, la iniciativa podría generar más de 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos, además de contribuir al desarrollo de capacidades técnicas, innovación y transferencia de conocimiento.

La primera fase tendría un potencial de impacto equivalente al 1.9% del PBI nacional. Corío también busca mejorar la competitividad de los productores del sur al facilitar su conexión con mercados internacionales.

El Plan Maestro contempla un terminal multipropósito especializado en graneles sólidos limpios, con capacidad para carga general y contenedores. Hacia el año 30 de la puesta en operación, los escenarios optimistas proyectan una captación de hasta 932 mil toneladas de carga general y 19 millones de toneladas de graneles.