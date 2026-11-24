La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) suscribieron un Memorando de Cooperación orientado a fortalecer la promoción y facilitación de inversiones privadas, identificar nuevas oportunidades de negocio y promover una mayor vinculación empresarial entre el Perú y Japón.

La suscripción se realizó durante la visita oficial de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, al Japón, en el marco de una ceremonia en la que ambos países suscribieron nueve instrumentos de cooperación bilateral.

Estos acuerdos buscan fortalecer la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno El Niño, promover nuevas inversiones y ampliar la colaboración en educación, agricultura y minerales críticos, así como reforzar la gestión del riesgo de desastres y la preservación del patrimonio cultural.

El memorando establece mecanismos de coordinación para identificar oportunidades de inversión, intercambiar información que permita promover el acercamiento entre empresas, inversionistas e instituciones públicas y privadas de ambos países.

Entre sus principales acciones contempla consultas sobre propuestas específicas de inversión, reuniones para conocer los avances de proyectos del portafolio de ProInversión y actividades conjuntas de promoción empresarial.

A través de este acuerdo, ProInversión aprovechará la experiencia y la red internacional de JETRO, organismo japonés especializado en la promoción del comercio y la inversión, para identificar oportunidades de negocio, intercambiar información sobre proyectos y facilitar el acercamiento entre empresas e inversionistas de ambos países.

Asimismo, se promoverán reuniones de coordinación y espacios de diálogo entre empresas e instituciones públicas y privadas del Perú y Japón, con el propósito de facilitar el desarrollo de nuevas inversiones. El memorando tendrá una vigencia inicial de dos años, renovable automáticamente por periodos iguales.