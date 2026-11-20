La presidenta de la república, Keiko Fujimori, fue recibida este viernes en audiencia por su majestad el emperador Naruhito, en el Palacio Imperial de Tokio, en un encuentro de especial relevancia que reafirma los históricos lazos de amistad y respeto que unen al Perú y Japón.

La reunión representa uno de los momentos centrales de la visita oficial de la jefa de Estado a Japón y pone de relieve la importancia que el Perú otorga a sus relaciones con el país asiático, con el que mantiene una estrecha vinculación histórica, cultural y diplomática.

Durante la cita, la mandataria agradeció la audiencia concedida, destacó los vínculos de amistad entre ambas naciones y el aporte de la comunidad nikkei al desarrollo del Perú.

Asimismo, agradeció, la su cooperación del país nipón para fortalecer la prevención y respuesta ante desastres naturales como el fenómeno El Niño, así como la contribución de los investigadores japoneses al estudio del patrimonio arqueológico peruano, como las Líneas de Nasca.

En otro momento, la presidenta recordó que en 1873, el Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con el Japón, además de la llegada al Callao del buque Sakura Maru, en 1899, con los primeros inmigrantes japoneses.

La reunión con Sanae Takaichi, primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés, permitió reafirmar el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales.

Reunión con primera ministro de Japón

La presidenta también sostuvo una reunión con la primera ministra, Sanae Takaichi, con el propósito de fortalecer la asociación estratégica bilateral.

El encuentro realizado en la Oficina de la Primera Ministra se desarrolló en el marco del décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica entre el Perú y Japón.

La reunión con Sanae Takaichi, primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés, permitió reafirmar el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales, sobre la base de valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho y el respeto al derecho internacional.

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La presidenta Fujimori resaltó el aporte de las inversiones japonesas al desarrollo del país, especialmente en los sectores de minería, manufactura e infraestructura hídrica, y planteó ampliarlas a los ámbitos de infraestructura, transporte y logística, garantizando la igualdad de trato y la seguridad jurídica para los inversionistas.

También propuso fortalecer la asociación en materia de minerales críticos, promoviendo mayores oportunidades de exploración, procesamiento y generación de valor agregado en el Perú; ampliar la colaboración en hidrógeno verde y gas natural; y cooperar en el uso de información satelital para la gestión de desastres.

En otro momento, la presidenta reafirmó la voluntad del Perú de seguir impulsando los 61 compromisos de la Hoja de Ruta Perú–Japón 2024- 2033, de celebrar en Lima la próxima reunión del Mecanismo de Diálogo Político y de coordinar estrechamente con el Japón el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que el Perú presidirá en el 2027.