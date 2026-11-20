La presidenta de la República, Keiko Fujimori, calificó de “muy fructífera para el Perú” la agenda desarrollada en Shenzhen, China, durante su participación en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Según la jefa de Estado, el apoyo anunciado por China alcanzaría los US$45 millones. A ese monto se sumarían otros US$2 millones del gobierno de Corea del Sur a favor del país.

Por el lado comercial, Fujimori indicó que se ejecutó la firma de un Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia, después de diez años de negociaciones. Su agenda incluyó, además, dos encuentros con empresarios chinos y estadounidenses.

La presidenta, por otro lado, se reunió con el presidente chino Xi Jinping, el sultán de Brunéi y el presidente de Singapur. También conversó con el mandatario chileno, José Antonio Kast, sobre los preparativos de una próxima reunión del gabinete bilateral.

Otro tema que se trató fue el impacto que podría tener El Niño en el Perú. Por ello, agradeció la disposición de China, Corea y Chile para apoyar al Perú frente a los efectos del fenómeno El Niño.

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“A todos ellos les he pedido que estén atentos que el fenómeno El Niño, el mega niño, va a ser muy fuerte para nuestro país y seguramente estaremos tocando las puertas para que nos puedan apoyar y nos expresen toda su solidaridad ayudando a las comunidades y a las familias más vulnerables”, mencionó.

Finalmente, señaló que espera que la reunión entre Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump tenga buenos frutos para los gobiernos de todas las naciones.

“Esperamos que de esta conversación tripartita salga humo blanco, una bandera de paz”, puntualizó.

Reunión con jefes de Estado de Hong Kong y Filipinas

Por otro lado, la presidenta Fujimori se reunión con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, en donde hablaron sobre la posibilidad de ampliar las exportaciones peruanas a esta región asiática a través del Tratado de Libre Comercio (TLC).

En el encuentro, Fujimori también señaló el interés de su Gobierno en avanzar con el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones tras este acuerdo suscrito por ambos estados.

El intercambio comercial entre Perú y Hong Kong sumó US$ 269,2 millones en 2025. Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 237,3 millones, frente a US$ 31,9 millones en importaciones, lo que dejó un saldo favorable de US$ 205,4 millones para el Perú.

Asimismo, cerca del 60% de los envíos peruanos correspondió a productos no tradicionales, principalmente del sector agropecuario, como los arándanos, las uvas y las paltas entre los principales.

En tanto, Keiko Fujimori se reunión con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., a quien solicitó ampliar el acceso de frutas y carnes peruanas al mercado del país asiático.

Entre los temas de interés común que abordaron se encuentran la seguridad alimentaria y el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Ambos países también expusieron sus puntos en materia de promoción del desarrollo sostenible.