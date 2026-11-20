La construcción de cárceles ahora estará a cargo del Ministerio de Defensa, informó este jueves el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

En la última sesión del Consejo de Ministros, resaltó que los grupos técnicos llegaron al acuerdo de que el Ministerio de Defensa tiene la mejor cobertura jurídica para construir penales “en un menor tiempo posible, con el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales para el dinero público”.

Según Álvarez Miranda, la cartera de Defensa operativizará la cesión del rol a través de una norma.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, precisó que ahora podrán realizar la ampliación de penales como El Milagro y Ancón 1 “a costos sumamente bajos”.

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“Iremos incorporando más retenes. El objetivo es que no pase ningún alfiler. Nada que no deba entrar a un penal va a pasar por nuestros retenes militares. Las visitas, abogados y personal de las Fuerzas Armadas que brinda servicios, y el del INPE”, detalló el ministro.

Reestructuración del INPE

Por otro lado, se anunció la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario del Perú - INPE para que sea eficiente, dado que “estamos en plena guerra”.

El ministro Álvarez agregó que la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) —espacio que fusionaba al INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres)— quedará inoperativa porque su “naturaleza diferente” no iba a permitir tomar decisiones eficientes.

Construcción de megapenales en Huacho

El titular del Minjusdh añadió que en Huaura, al norte de Lima, se construirán dos megacárceles, con una capacidad total de 24,000 reos.

En el terreno más grande estará Huacho 14, para 14,000 reos primarios bajo el esquema ‘Cárceles Productivas’.

“Es un megapenal para primarios. Un salto de calidad, ya no cerámicas ni textiles manuales. Queremos llevar maquinaria y aquellos instrumentos con la empresa privada que nos permita brindar a los internos un nuevo proyecto de vida y tener presencia en el mercado, no solo en la pequeña tienda, sino llevar al mercado productos, como de carpintería”, esgrimó el funcionario.

En tanto, Huacho 10 concentrará a 10,000 reos de alta peligrosidad en un terreno adyacente. “Será absolutamente nuevo y con tecnología de este siglo. Con apoyo ofrecido y aceptado de Estados Unidos. Liderará la vanguardia posiblemente del tratamiento de internos de alta peligrosidad”, apuntó.

El premier Luis Galarreta aclaró que sendas megacárceles no estarán cerca de los ciudadanos de Huacho, sino que estarán en un terreno lejano en la provincia de Huaura.

¿Similar al plan Bukele?

El ministro Ernesto Álvarez enfatizó que el Perú no requiere un sistema carcelario como el CECOT impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, mas sí podrán imitar el plan de reinserción con productividad económica.