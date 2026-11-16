La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que las personas que faciliten armas para cometer delitos pueden recibir hasta 15 años de cárcel, de acuerdo al Decreto Legislativo 1744 que modifica el Código Penal con el fin de optimizar la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada.

También precisó que se sancionará a quienes reporten falsamente el robo o la pérdida de un arma ante la autoridad, así como a quienes borren o alteren sus números de serie para facilitar su ingreso al mercado ilegal.

Según la norma, el primer delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, mientras que el segundo delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 14 años.

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#PCMInforma | ¡Quienes faciliten armas para cometer delitos pueden recibir hasta 15 años de cárcel! También se sanciona a quienes reporten falsamente el robo o la pérdida de un arma ante la autoridad, así como a quienes borren o alteren sus números de serie para facilitar su ingreso al mercado ilegal. El Gobierno trabaja para recuperar el orden, enfrentar a la delincuencia y devolver la tranquilidad a los peruanos. No daremos un paso atrás. #PerúResponde — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 15, 2026

“El Gobierno trabaja para recuperar el orden, enfrentar a la delincuencia y devolver la tranquilidad a los peruanos. No daremos un paso atrás”, señaló en sus redes sociales.

Como parte de la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos (DL N.° 1744 y DL N.° 1743), orientados a sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para extorsiones, así como para respaldar a los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia.