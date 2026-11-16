Se evaluará y adoptará medidas correctivas urgentes en la Sucamec. (Foto: GEC)
Se evaluará y adoptará medidas correctivas urgentes en la Sucamec. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que las personas que faciliten armas para cometer delitos pueden recibir hasta 15 años de cárcel, de acuerdo al Decreto Legislativo 1744 que modifica el Código Penal con el fin de optimizar la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada.

Según la norma, el primer delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, mientras que el segundo delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 14 años.

“El Gobierno trabaja para recuperar el orden, enfrentar a la delincuencia y devolver la tranquilidad a los peruanos. No daremos un paso atrás”, señaló en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

Facultades legislativas: Mininter plantea regular las armas de uso civil
Putin advierte que Rusia usará “todo tipo de armas” si atacan enclave de Kaliningrado
El Pentágono incluye a Elon Musk en el diseño de armas para el futuro
Gobierno de Trump niega que Estados Unidos le quiera vender armas a China

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.