El ministro del Interior, César Astudillo, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado sus propuestas legislativas para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Durante su argumentación —realizada en el marco del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo— aseguró que se busca cerrar vacíos legales e incorporar herramientas tecnológicas para la investigación criminal y expandir las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El funcionario pidió a los senadores evaluar las modificaciones normativas necesarias para facilitar la lucha contra la delincuencia.

En esa línea, planteó modificar la legislación sobre armas de fuego para impedir que se mantenga un número ilimitado de armas bajo las categorías de caza, deportivas y de colección.

El ministro Astudillo acotó que no se pretende eliminar la opción de que los ciudadanos tengan armas de uso personal, sino que se evite que modalidades de adquisición e importación sean utilizadas para abastecer a las organizaciones criminales.

El titular del Mininter advirtió que algunas armas registradas como carabinas pueden emplear munición de guerra y ser modificadas para disparar en ráfaga.

Como ejemplo, mencionó el uso de este tipo de armamento por parte de grupos vinculados a la minería ilegal en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, donde un enfrentamiento dejó un suboficial de la PNP fallecido y otro gravemente herido.

Como segundo eje, sostuvo que urge agilizar los procedimientos administrativos para la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular, ampliando el lapso a 48 horas para que las autoridades puedan completar las actuaciones exigidas por ley.

El tercer planteamiento se centró en fortalecer las herramientas tecnológicas para combatir la extorsión. El ministro sostuvo que el incremento del número de efectivos policiales debe ir acompañado de equipamiento y tecnología que permitan identificar a los responsables, rastrear operaciones vinculadas con el cobro de cupos y mejorar la investigación de los delitos cometidos mediante teléfonos y plataformas digitales.

También planteó impulsar mecanismos de geolocalización y mejorar la coordinación con las entidades competentes y las plataformas tecnológicas, así como fortalecer las medidas para impedir el uso de líneas telefónicas irregulares. En esa línea, mencionó la necesidad de avanzar en la aplicación de medidas relacionadas con el bloqueo de chips y en el uso de herramientas que permitan identificar a los responsables de extorsiones realizadas mediante aplicaciones de mensajería.

El cuarto punto abordado fue la ampliación de las facultades de intervención de la Policía Nacional en espacios vinculados con actividades de alto riesgo criminal, incluidos los puertos.

Al respecto indico que las restricciones existentes pueden limitar el accionar policial incluso cuando se cuenta con información sobre posibles cargamentos de droga, por lo que consideró necesario revisar el marco normativo para facilitar las actuaciones de la PNP contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas.

Tensión verbal

En la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado se desarrolló una serie de altercados entre legisladores y ministros de Keiko Fujimori mientras se debatía el pedido de facultades legislativas.

En específico, el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví, protagonizó una acalorada discusión con el ministro César Astudillo.

Todo surgió luego de que Ruth Luque (senadora de Ahora Nación) cuestionara al ministro del Interior por no implementar una reforma policial profunda.

Tras el hecho, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, también formó parte de la tensa situación al acercarse a Astudillo, a quien el legislador le pidió que “se callara la boca”.

Tras el tenso momento, ambas autoridades se dieron la mano, de acuerdo con Héctor Ventura, senador de Fuerza Popular.