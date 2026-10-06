El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes, a partir de las 10:00 a.m., la solicitud del Ejecutivo para que se le otorguen facultades legislativas. En este contexto, la bancada de Juntos por el Perú (JPP) oficializó la presentación de un dictamen en minoría que plantea denegar el pedido gubernamental y enviarlo directamente al archivo.

El documento impulsado por Juntos por el Perú sostiene que el pedido original del Ejecutivo no cumple con el nivel de especificidad que exige la Constitución, afirmando que utilizaría fórmulas generales sin precisar cuáles son las medidas concretas que se buscan modificar.

Además, la bancada argumentó que la reducción de la solicitud a los temas de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño tampoco corrige los problemas de justificación y limitación de la propuesta.

Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Tres dictámenes en debate

Con la inclusión de este documento, el Pleno de la Cámara de Diputados evaluará este martes tres alternativas distintas respecto a la solicitud del Ejecutivo. La primera de ellas es el predictamen de la Comisión de Constitución, el cual sugiere otorgar las facultades por un plazo de 90 días, limitándolas estrictamente a las materias de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

Por otro lado, se debatirá un dictamen en minoría impulsado por Fuerza Popular, el cual propone ampliar el periodo de delegación a 120 días e incluir materias adicionales a las contempladas por la comisión principal.

Finalmente, los legisladores discutirán la propuesta en minoría de Juntos por el Perú, que plantea rechazar el pedido legislativo y enviarlo al archivo definitivo.