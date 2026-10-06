Congreso. (Foto: gec)
Congreso. (Foto: gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes, a partir de las 10:00 a.m., la solicitud del Ejecutivo para que se le otorguen facultades legislativas. En este contexto, la bancada de Juntos por el Perú (JPP) oficializó la presentación de un dictamen en minoría que plantea denegar el pedido gubernamental y enviarlo directamente al archivo.

Además, la bancada argumentó que la reducción de la solicitud a los temas de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño tampoco corrige los problemas de justificación y limitación de la propuesta.

Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Tres dictámenes en debate

Con la inclusión de este documento, el Pleno de la Cámara de Diputados evaluará este martes tres alternativas distintas respecto a la solicitud del Ejecutivo. La primera de ellas es el predictamen de la Comisión de Constitución, el cual sugiere otorgar las facultades por un plazo de 90 días, limitándolas estrictamente a las materias de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

Finalmente, los legisladores discutirán la propuesta en minoría de Juntos por el Perú, que plantea rechazar el pedido legislativo y enviarlo al archivo definitivo.

TE PUEDE INTERESAR

Fuerza Popular presenta dictamen en minoría sobre facultades legislativas
Presidenta de Comisión de Constitución anuncia que votará contra facultades legislativas
Keiko Fujimori sobre facultades aprobadas: “Esperemos que amplíen este primer dictamen”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.