Imagen de archivo de una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
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Redacción Gestión
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La diputada de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Constitución, Gianinna Avendaño, señaló que su bancada considera que el proyecto de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo no reúne los requisitos constitucionales para ser aprobado.

declaró.

La legisladora señaló que Juntos por el Perú aún no ha sostenido una reunión específica para acordar su posición frente a la votación, pero recordó que la bancada ya expresó su postura durante el debate en la Comisión de Constitución.

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“Juntos por el Perú señala que el proyecto del Ejecutivo no reúne los requisitos constitucionales para ser aprobado como texto”, sostuvo.

”, afirmó.

La Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
La Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Dictamen en mayoría será debatido primero

La presidenta de la Comisión de Constitución explicó que primero se debatirá y votará el dictamen en mayoría. Si este no obtiene los votos necesarios, se procederá con el debate y votación de un eventual dictamen en minoría.

explicó.

Avendaño precisó que el hecho de que una propuesta no alcance la mayoría necesaria no implica que el proceso termine, debido a que podría pasar a debate otro dictamen que haya sido presentado.

Pide respetar texto que apruebe la Cámara de Diputados

Respecto al trámite que tendrá la propuesta en la Cámara de Senadores, Avendaño sostuvo que el texto que eventualmente sea aprobado por los diputados debería ser respetado en la siguiente instancia parlamentaria.

La legisladora reconoció que existe debate sobre la posibilidad de que los senadores modifiquen o mejoren el texto, pero señaló que la práctica parlamentaria determinará las funciones que tendrán ambas cámaras durante los próximos cinco años.

Consultada sobre si le corresponderá sustentar el dictamen ante el Pleno pese a no respaldarlo, Avendaño indicó que, como presidenta de la Comisión de Constitución, debe presentar los proyectos que fueron aprobados en dicho grupo de trabajo.

“Corresponde a la presidencia de cada comisión hacer el sustento de los proyectos respectivos que se emiten en cada uno de esos espacios”, explicó.

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