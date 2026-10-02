Congreso de la República. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó ayer una fórmula que propone delegar facultades al Ejecutivo para legislar por 90 días en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño. ¿Cuál es el camino que seguirá el documento?

1. El pleno de la Cámara de Diputados debatirá y decidirá sobre la proposición. Si lo aprueba, pasa al Senado de la República.

Según el Artículo 105 de la Constitución Política, “aprobada la propuesta de ley por la Cámara de Diputados, su presidente da cuenta en el plazo establecido en su reglamento al presidente del Senado, el cual lo somete a revisión. Rechazado el proyecto de ley por la Cámara de Diputados, este se archiva”.

2. El Senado recibe el dictamen y lo deriva a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para su análisis, eventual aprobación y envío al pleno del Senado.

3. El pleno del Senado debate y decide sobre el dictamen. Puedo aprobarlo, modificarlo o rechazarlo conforme al procedimiento constitucional.

4. En caso de aprobarse la Ley de delegación de facultades, la autógrafa es remitida al Ejecutivo para su promulgación.

(Foto: GEC)
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indica el artículo 105 de la Constitución Política.

Según la Carta Magna, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa.

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